DHA
• 13 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
Günde 50 kilometre yürüyüp 150 kilo üretiyorlar! Türkiye peşinde...
Gaziantep'te, asırlık kendir (halat) geleneği, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda üretilerek yaşatılmaya devam ediyor. Kendir ustaları, gelişmiş teknolojiye karşın geleneksel yöntemlerle günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek 150 kilo kendir üretip, Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.
DHA
• 13 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
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Kılınçoğlu Mahallesi'ndeki mağaralarda çalışan ustalar, fabrikalardan temin ettikleri atık ipliklerle ilerleyen teknolojiye rağmen mağaranın nemli ortamında, el yapımı tezgahlarda kendir üretiyor.
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Mağarada nem ve rutubet olduğu için yere bırakılan ipler, nemi çekiyor ve bükümü çok daha kolay oluyor. Üretim yaptığımız bu mağara, çok eski tarihlere dayanıyor.
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