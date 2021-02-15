AA
• 15 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:
İki kuzen yaptı! Kendi kendini onarıyor, isteyen çok...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ileri girişimcilik makine teçhizat hibe desteği alan iki girişimci kuzen, Bursa'da kurdukları atölyede, ithal edilen ve makine teknolojisinde birçok alanda kullanılan doğrusal hareketli bilyesiz rulmanın prototipini üretti.
AA
• 15 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:
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İthal edilen doğrusal hareketli bilyesiz rulmanları Türkiye'de üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Yıldırım, "Bu rulmanların yerli olması için bir çalışma başlattık ve sonuca da ulaştık. Uludağ Üniversitesi için yaptığımız cihazda şu anda beta testi gerçekleştiriliyor. Bunları tekstil cihazlarında, gıda sektöründe, su altında çalışan cihazlarda yani doğrusal hareketli bakım gerektiren bütün cihazlarda kullanabiliyoruz. Çok talebi olan, yurt dışından çok büyük maliyetlerle getirilen bir ürün. Bunu üretmeyi başardık." diye konuştu.
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Tıkanma olmaz, tozlanma olmaz, suyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ar-Ge sonucuna göre doğrusal hareketli çalışan taşıma arabaları var, onlarda da uygulamayı düşünüyoruz. Bunun sayesinde makineleri daha uzun ömürlü bir şekilde çalıştırabileceğiz." Yıldırım, seri üretime geçerek yoğun talebi karşılamaya çalışacaklarını ifade etti.
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Rulman üretimi için laboratuvar da kurduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Özel kimyasallarını burada üretiyoruz. Gelecekte bu rulmanlar çok fazla kullanılacak çünkü klasik rulmanlarda paslanma ve yağlanma problemleri var. Bunlar suyun altında ve gıda sektöründeki cihazlarda özellikle tercih ediliyor.
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