İki kuzen yaptı! Kendi kendini onarıyor, isteyen çok...

Bu rulmanlar kendi kendine bakım ve temizlik yapıyor. Şu anda ithal edilen bir ürün. Türkiye'de senede 3-4 milyon dolarlık bir piyasası var, dünya genelinde daha fazla. 2019'da Uludağ Üniversitesine yaptığımız bir cihaz vardı. Bu cihazda kendi rulmanlarımızı kullandık ve gayet başarılı sonuçlar aldık. Yaklaşık 1 senedir cihazımız orada ve herhangi bir şikayet almadık."