AA
• 29 Ocak 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
İkinci el ilandan aldı! Tarihi 'hazine' çıktı
Belçika'nın Durbuy kentinde 1700'lü yılların sonunda Seeliger adlı ustanın yaptığı duvar saati, Bursa'da yaşayan Fatih Serhat Yurtdakal tarafından alındı. Yurtdakal, bu saati ikinci el satış yapan internet sitesi aracılığıyla 2016'da Belçika'dan satın aldı. İşte tarihi 'Hazine'nin detayları...
AA
• 29 Ocak 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
1
Belçika'nın Durbuy kentinde 1700'lü yılların sonunda Seeliger adlı ustanın yaptığı duvar saati, Bursa'da yaşayan Fatih Serhat Yurtdakal tarafından restore edilecek.
2
Yurtdakal, bu saati ikinci el satış yapan internet sitesi aracılığıyla 2016'da Belçika'dan satın aldı. Meşe bir kasaya sahip, müzikli, yarım saatleri ve saat başlarını bildirmesi için ayrı çanları bulunan, takvim özellikli saatin içinden, "Küçük çanın içinde", "Durbuy 1819" ve "Annemin evindeki büyük duvar saati" yazan not çıktı.
3
5
7
"Türkiye'ye taşınırken getirdiğim saati atölyeme taşırken içine yapıştırılmış bir nota denk geldim. Bu, 1819 yılında annelerinin evinden çıkan saat olduğuna dair bir nottu. Saat, orijinal olduğunu çok belli ediyordu ama böyle bir not çıkması, beni daha çok heyecanlandırdı. Bu, Belçika'nın Durbuy kentinde yapılmış bir saat.
9
11
"Bir saatin kalp atışlarını tekrar duymak çok güzel"
Yurtdakal, saatin kadranında bir anne ve küçük kızının farklı hallerdeki resimlerinin yer aldığı bilgisini verdi. Akrep, yelkovan, takvim iğnesi ve sarkaçlarda güneş simgelerinin kullanıldığını, kadranın ortasında da bir güneş figürü olduğunu bildiren Yurtdakal, bunların mutlaka bir anlamı olduğunu düşündüğünü belirtti.
12
Hassas zaman tutucu özelliğe sahip bir "eşapman sistemi"nin de bulunduğu saati ustasının emeğine sadık kalarak restore edeceğini anlatan Yurtdakal, şunları kaydetti: "Günümüzde bu antika saatler restore edilirken endüstriyel boyalar, cilalar kullanılıyor. Ben ona karşıyım. Kırığı, çıkığı, ufak tefek tamirlerinin haricinde çok müdahale etmeden, sadece böceklerden koruma amaçlı gomalak cila yapılacak. Cam altı boyasının orijinalliği korunarak, temizliği, ufak tefek rötuşları yapılacak.
13