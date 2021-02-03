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• 03 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:

İstanbul dünyanın en kötü trafiğine sahip kentlerden biri

Trafik kent hayatının en büyük sorunlarından biri. Metro ve diğer altyapı yatırımlarına rağmen kentlerde büyük bir sorun olmaya devam eden trafik, insanlar için günün önemli bir dilimini harcamaları gereken bir çile. Nüfusu genelde birkaç milyonu aşan dev metropoller trafiğin en fazla yaşandığı yerler olarak da karşımıza çıkıyor. 2020 yılına dair yapılan bir araştırmaya göre İstanbul dünyada trafiğin en kötü olduğu 16. kent. Listenin ilk 100'ünde yer alan Türkiye'den bir diğer kent ise İzmir. Listede en fazla kentin yer aldığı ülke ve bölge ise Hindistan ile Uzak Doğu ülkeleri.

• 03 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
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Günün önemli bir bölümünü harcadığımız trafik, insanların yaşam kalitesini de düşüren bir faktör. Özellikle büyük şehirlerin en önemli sorunu olan ve bir türlü çözülemeyen meselesi trafik, gün içerisinde şehirde yaşayan insanların çilesi haline dönüşmekte. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada trafiğin en fazla olduğu kentler belli olurken listenin zirvesinde Nijerya'nın en kalabalık kenti Lagos yer alıyor. İstanbul listede 16. sırada.

21. Lagos, Nijerya

1. Lagos, Nijerya

32. Los Angeles, ABD

2. Los Angeles, ABD

43. San Jose, Kosta Rika

3. San Jose, Kosta Rika

54. Kolombo, Sri Lanka

4. Kolombo, Sri Lanka

65. Şarjah, BAE

5. Şarjah, BAE

76. Yeni Delhi, Hindistan

6. Yeni Delhi, Hindistan

87. Nairobi, Kenya

7. Nairobi, Kenya

98. Kalküta, Hindistan

8. Kalküta, Hindistan

109. Daka, Bangladeş

9. Daka, Bangladeş

1110. Manila, Filipinler

10. Manila, Filipinler

1211. Mumbani, Hindistan

11. Mumbani, Hindistan

1312. San Francisco, ABD

12. San Francisco, ABD

1413. Meksiko, Meksika

13. Meksiko, Meksika

1514. Cakarta, Endonezya

14. Cakarta, Endonezya

1615. Tahran, İran

15. Tahran, İran

1716. İstanbul, Türkiye

16. İstanbul, Türkiye

1817. Bangalore, Hindistan

17. Bangalore, Hindistan

1918. Guatemala City, Guatemala

18. Guatemala City, Guatemala

2019. Kahire, Mısır

19. Kahire, Mısır

2120. Sao Paulo

20. Sao Paulo

2221. Detrioit, ABD

21. Detrioit, ABD

2322. Rio de Janeiro, Brezilya

22. Rio de Janeiro, Brezilya

2423. Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti

23. Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti

2524. Lima, Peru

24. Lima, Peru

2625. Moskova, Rusya

25. Moskova, Rusya

2726. Bogota, Kolombiya

26. Bogota, Kolombiya

2828. Miami, ABD

28. Miami, ABD

2965. Roma, İtalya

65. Roma, İtalya

3080. New York, ABD

80. New York, ABD

3190. İzmir, Türkiye

90. İzmir, Türkiye

3297. Londra, İngiltere

97. Londra, İngiltere

33102. Ankara, Türkiye

102. Ankara, Türkiye

34105. Paris, Fransa

105. Paris, Fransa

35113. Hong Kong

113. Hong Kong

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