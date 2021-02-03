İstanbul dünyanın en kötü trafiğine sahip kentlerden biri

Günün önemli bir bölümünü harcadığımız trafik, insanların yaşam kalitesini de düşüren bir faktör. Özellikle büyük şehirlerin en önemli sorunu olan ve bir türlü çözülemeyen meselesi trafik, gün içerisinde şehirde yaşayan insanların çilesi haline dönüşmekte. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada trafiğin en fazla olduğu kentler belli olurken listenin zirvesinde Nijerya'nın en kalabalık kenti Lagos yer alıyor. İstanbul listede 16. sırada.