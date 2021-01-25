• 25 Ocak 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?
Geçen hafta İstanbul beyaza bürünmüştü. Kar yağışı kısa sürmüştü. Önümüzdeki günlerde yeni bir yağış dalgası beklenirken "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?" soruları peş peşe geliyor.
• 25 Ocak 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Balkanlar'dan gelen yeni dalga ile birlikte özellikle İstanbul'da yaşayan halk kar yağışının ne zaman görüleceğini merak ediyor. Sıklıkla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?" sorularına cevap aranıyor.
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