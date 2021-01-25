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• 25 Ocak 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?

Geçen hafta İstanbul beyaza bürünmüştü. Kar yağışı kısa sürmüştü. Önümüzdeki günlerde yeni bir yağış dalgası beklenirken "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?" soruları peş peşe geliyor.

• 25 Ocak 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Balkanlar'dan gelen yeni dalga ile birlikte özellikle İstanbul'da yaşayan halk kar yağışının ne zaman görüleceğini merak ediyor. Sıklıkla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?" sorularına cevap aranıyor.

2İSTANBULA KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazartesi ve salı günleri yağmur yağacak. Uydu görüntüleri inceledindiğinde ise 25 Ocak pazartesi günü yağmur başlayacak ve 26 Ocak salı günü akşam saatlerinde yağmur yerini karla karışık yağmura bırakacak. Çarşamba günü Trakya, Marmara ve Ege hariç yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.

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