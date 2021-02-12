• 12 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken tarihi kaleler
İstanbul, yedi bin yıl öncesine kadar ulaşan izleriyle dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri. Avrupa ve Asya'nın bir birine en çok yaklaştığı konumda bulunan İstanbul, Roma, Doğa Roma ve Osmanlı gibi tarihine damgasına vurmuş imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. Napoleon'un "dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu" sözüyle de önemini vurguladığı İstanbul, askeri bakımdan da çok stratejik bir noktada yer alır. Bu nedenle günümüz İstanbul'unun pek çok farklı noktasında Roma, Doğu Roma ve Osmanlı kaleleri inşa edilmiştir. Bu kaleleri yakından tanıyalım.
• 12 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, tarih boyunca her zaman stratejik anlamda büyük öneme sahip olmuştur. Bunun bir sonucu olarak bugünkü İstanbul'un farklı bölgelerinde çok sayıda kale inşa edilmiştir. Roma, Doğu Roma ve Osmanlılar'ın inşa ettiği bu kaleler günümüze kadar ulaşmıştır. İşte tarihi İstanbul surları dışında kentin farklı bölgelerinde yapılmış ve mutlaka görülmesi gereken kaleler.
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Yoros Kalesi
Yoros Kalesi, Beykoz ilçesi sınırlarında yer alan sekiz asırlık bir kaledir. 1262 yılında yapımı tamamlanan Yoros Kalesi, inşa edildi yer bakımından da oldukça stratejik bir konumda yer alır. Duvarlarında Doğa Roma döneminden kalma yazıtların göze çarptığı kale bir dönem de Cenevizlilerin kontrolünde kalır.
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Yoros Kalesi
İstanbul'un fethine kadar Cenevizlilerin kontrolünde kalması nedeniyle Ceneviz Kalesi olarak anılsa da bu askeri yapı tipik bir Doğu Roma mimarisi özellikleri taşımaktadır. Karadeniz'den gelecek tehlikeler karşısında inşa edilen Yoros Kalesi, İstanbul'a kuzeyden gelebilecek saldırıları önleme konusunda büyük fayda sağlamıştır.
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Şile Kalesi
1396 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından fethedilen kale bu tarihten sonra Osmanlıların Boğaziçi trafiğini kontrol etme ve bölgeye hakim olabilmelerine büyük imkân sağlamıştır. Zaman içinde yaşanan istila girişimleri nedeniyle kale büyük hasar görmüş ve bir harabeye dönüşmüştür. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen restorasyon da aslına uygun olmadığı gerekçesiyle tepki çekmiştir.
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Rumelihisarı
Boğaziçi'nin ve hatta İstanbul'un en önemli ve güzel simgelerinden biri olan Rumelihisarı, Fatih Sultan Mehmet'in şehre kazandırdığı bir yapıdır. İstanbul'un fethi hazırlıkları sırasında Anadoluhisarı'nın tam karşısına inşa edilen kale, Doğu Roma'ya Karadeniz'den gelebilecek lojistik destekleri önlemede caydırıcı bir rol üstlendi.
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Anadoluhisarı
İstanbul'daki ilk Osmanlı yapısı olma özelliği taşıyan Anadoluhisarı, Güzelce Hısar olarak da bilinir. Göksu deresinin Boğaziçi'ne döküldüğü yerde bulunan Anadoluhisarı, Yıldırım Beyazıt tarafından 1395 yılında inşa edilmiştir. Yıldırım Beyazıt bu tarihten bir yıl sonra da az önce bahsettiğimiz Şile Kalesi'ne fethetmiştir.
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Anadoluhisarı
Karadeniz'de bulunan Ceneviz kalelerine karşı savunma amacıyla inşa edilen Anadoluhisarı, Boğaziçi'nin en dar noktasında inşa edilmiştir. Bundan 58 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet büyük dedesinin inşa ettiği bu kalenin tam karşısına Rumelihisarı'nı inşa edecektir. Günümüzde bölgede bulunan mahalleye de adını veren Anadoluhisarı, İstanbul'un fethinin ardından askeri önemi yitirmiştir.
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Aydos Kalesi
İstanbul'un en yüksek noktasında bulunan Aydos Kalesi, son yıllarda tırmanış yapan doğa tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri haline geldi. Birinci derecede arkeolojik sit alanı ilân edilen Aydos Kalesi, Sultanbeyli ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Yunanca "aetos" yani kartal kelimesinden türeyen Aydos Kalesi, 11. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip.
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Aydos Kalesi
Kocaeli yarımadasının büyük bölümünü fetheden Osmanlılara karşı Doğu Roma'nın bir savunma hattı olarak kullandığı Aydos Kalesi Aetos - Pentikion (Pendik) hattının bir uzantısıdır. Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilen bir akınla fethedilen kale Fransız yazar Lamartine'in bir hikâyesine de konu olmuştur.
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Riva Kalesi
Beykoz ilçesi sınırları içindeki bir diğer önemli kale Riva'da bulunur. Riva Kalesi, arşivlerde Revan Kalesi olarak da geçmektedir. tıpkı Rumelifeneri gibi Yunan mitolojisinde İason'un yaşadığı yerlerden biri olarak bahsi geçen bölgede inşa edilen kale Doğu Roma döneminin kuzeydeki önemli bir savunma hattıydı.
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