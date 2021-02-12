İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken tarihi kaleler

Rumelihisarı Boğaziçi'nin ve hatta İstanbul'un en önemli ve güzel simgelerinden biri olan Rumelihisarı, Fatih Sultan Mehmet'in şehre kazandırdığı bir yapıdır. İstanbul'un fethi hazırlıkları sırasında Anadoluhisarı'nın tam karşısına inşa edilen kale, Doğu Roma'ya Karadeniz'den gelebilecek lojistik destekleri önlemede caydırıcı bir rol üstlendi.