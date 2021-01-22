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• 22 Ocak 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:

İstanbul'un en popüler Instagram rotaları

İstanbul, sosyal medya mecrası Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan beş kentten biri. Pandemiye rağmen turistler için popüler bir rota olmayı sürdüren İstanbul, Instagram tutkunları için cazibeli yönüyle öne çıkıyor. Galata, Sultanahmet, Balat, Süleymaniye ve Kapalıçarşı gibi bölgeler Instagram kullanıcılarının İstanbul'da en yoğun şekilde fotoğraf paylaşımında bulundukları yerler.

• 22 Ocak 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Roma ve Osmanlı'ya başkentlik yapan binlerce yıllık geçmişe sahip İstanbul, dünyanın en önemli turistik rotalarından biri olma özelliği taşıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul, son yıllarda yaygınlık kazanan sosyal medya mecralarının da yıldızı.

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Öyle ki özellikle Instagram'da İstanbul fotoğrafı en çok paylaşılan beş kentten biri. Bu konuda İstanbul'un en büyük rakipleri Paris, Londra, New York ve Barcelona. Yapılan araştırmalara göre İstanbul genelinde turistlerin en çok fotoğraf çektikleri yerler tespit edildi. Bu sayede İstanbul'un en popüler Instagram rotaları da ortaya çıktı.

3Kapalıçarşı

Kapalıçarşı

Dünyanın en eski alışveriş merkezi olarak kabul edilen Kapalıçarşı, İstanbul'un fethinden sonra kentin ticari hayatına canlılık kazandırmak için Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirildi. Yüzlerce dükkana ev sahipliği yapan Kapalıçarşı uzun süre dünyanın en büyük kapalı alışveriş merkezi olma özelliğini taşıdı.

4Kapalıçarşı

Kapalıçarşı

Günümüzde de İstanbul'a gelen turistlerin mutlaka uğradığı ve alışverişlerinin önemli bir bölümünü yaptıkları yer olan Kapalıçarşı, sosyal medyada da üzerine düşen payı alıyor. Kapalıçarşı, İstanbul'a gelen turistlerin en çok paylaşım yaptıkları yerlerin başında geliyor.

5Sultanahmet-Ayasofya

Sultanahmet-Ayasofya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Yarımada bölgesinin merkezi konumundaki At Meydanı ve Ayasofya Camii, kuşkusuz İstanbul'un en önemli turistik rotası. Roma döneminden kalma Hipodrom kalıntıları, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii bu bölgenin en ünlü yapıları.

6Sultanahmet-Ayasofya

Sultanahmet-Ayasofya

İstanbul'u ziyaret eden turistler için de bu noktalar fotoğraf paylaşma konusunda öncelikli yerlerden. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii arasında kalan bölge, İstanbul'a gelen turistlerin en çok fotoğraf paylaşımı yaptıkları yer. Bunda her iki tarafa döndüklerinde yakalayabildikleri iki farklı muhteşem açının da payı çok büyük.

7Romantik manzaraları

Romantik manzaraları

Rotamızı bu sefer Sirkeci'den Süleymaniye sırtlarına uzanan bölgeye çeviriyoruz. İstanbul'un tarihi ticaret bölgesi olan ve günümüzde de aradığınız hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir yer olan bu hattaki teraslar ve son yıllarda açılan kafeler turistlerin ilgi odağı.

8Romantik manzaraları

Romantik manzaraları

Bir dönem turistlerin en çok rağbet ettiği ancak oluşan güvenlik sorunu nedeniyle günümüzde kapalı tutulan Büyük Valide Han'ın yanı sıra bölgedeki pek çok binanın terası sahip olduğu muhteşem manzara nedeniyle kafeye çevrilmiş durumda. Türk kahvesi başta olmak üzere yerel pek çok ürünün bulunduğu mekanlara elbette turistlerin de kayıtsız kalması düşünülemez. Nitekim bu durum çektikleri fotoğraflara da yansımış durumda.

9Galata

Galata

Paris için Eiffel Kulesi neyse İstanbul için de Galata Kulesi odur. Bunu söyleyen biz değil bizzat İstanbul'a gelen turistler. son yıllarda tüm dünyada İstanbul denince akla gelen ilk görüntülerden biri olan ve geçmişi yaklaşık 1500 yıl geriye giden Galata Kulesi bu yönüyle turistlerin İstanbul'da şehre gelir gelmez ilk görmek istedikleri yerlerden biri.

10Galata

Galata

Boğaziçi, Haliç ve Üsküdar kıyılarını kuş bakışı izleyebileceğiniz Galata Kulesi, girişinde saatlerce kuyrukta beklemeye değecek bir manzara ve tarihi deneyim sunuyor. Hâl böyle olunca da bu muhteşem manzara İstanbul'a dair fotoğraflar arasında en çok paylaşılanlar arasına giriyor.

11Balat

Balat

Bir dönem Rum aristokratların yaşadığı ve bu yüzden görkemli yapılar inşa ettiği Balat, uzun süre kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Ancak son yıllarda yaşanan canlanmayla birlikte Balat, İstanbul'un yeni çekim merkezi haline gelmeyi başardı.

12Balat

Balat

Fener Rum Patrikhanesi'ne de ev sahipliği yapan bu dini ve tarihi semt son yıllarda restore edilen şirin binaları, iddialı kafeleri ve antikacılarıyla kentin en turistik rotalarından biri haline geldi. Kedileriyle de ünlü bu tarih semt artık yabancı turistlerin Instagram paylaşımlarında da en çok yer alan bölgelerden biri oldu.

13Süleymaniye

Süleymaniye

Eminönü ve Balat üzerinde devam eden hattı Süleymaniye'ye doğru yönlendirdiğimizde karşımıza Mimar Sinan'ın muhteşem eserinin yanı sıra kentin de en güzel manzaralarından biri çıkıyor. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak tanımladığı ama aslında her şeyiyle bir başyapıt olan ve Osmanlı'nın en güçlü döneminde, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı külliye İstanbul'un tarihi dokusunun çok önemli bir parçası.

14Süleymaniye

Süleymaniye

Hem Süleymaniye Camii'nin içi hem de külliyenin bütünü turistlerin İstanbul'da en çok fotoğraf çektikleri yerler arasında bulunuyor. Bunda kuşkusuz son yıllarda büyük popülarite kazanan Türk dizilerinin de etkisi büyük.

15İstiklal Caddesi

İstiklal Caddesi

Rue Grand Pera ya da uzun süredir kullanılan adıyla İstiklal Caddesi, İstanbul'un Osmanlı döneminden bu yana dünyaya açılan yüzüydü. Kafeleri, sinema ve tiyatrolarıyla Osmanlı döneminde kentin en batılı yüzü olan Pera bölgesinin kalbi İstiklal, günümüzde de İstanbul'un en canlı caddesi.

16İstiklal Caddesi

İstiklal Caddesi

İstanbul'a gelen her turistin mutlaka ziyaret ettiği ve hatta kırmızı tramvayı ile birlikte özçekim yaptığı İstiklal Caddesi, Instagram'da İstanbul'a dair en çok paylaşılan fotoğraflara ev sahipliği yapıyor.

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