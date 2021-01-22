• 22 Ocak 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:
İstanbul'un en popüler Instagram rotaları
İstanbul, sosyal medya mecrası Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan beş kentten biri. Pandemiye rağmen turistler için popüler bir rota olmayı sürdüren İstanbul, Instagram tutkunları için cazibeli yönüyle öne çıkıyor. Galata, Sultanahmet, Balat, Süleymaniye ve Kapalıçarşı gibi bölgeler Instagram kullanıcılarının İstanbul'da en yoğun şekilde fotoğraf paylaşımında bulundukları yerler.
• 22 Ocak 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Roma ve Osmanlı'ya başkentlik yapan binlerce yıllık geçmişe sahip İstanbul, dünyanın en önemli turistik rotalarından biri olma özelliği taşıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul, son yıllarda yaygınlık kazanan sosyal medya mecralarının da yıldızı.
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Öyle ki özellikle Instagram'da İstanbul fotoğrafı en çok paylaşılan beş kentten biri. Bu konuda İstanbul'un en büyük rakipleri Paris, Londra, New York ve Barcelona. Yapılan araştırmalara göre İstanbul genelinde turistlerin en çok fotoğraf çektikleri yerler tespit edildi. Bu sayede İstanbul'un en popüler Instagram rotaları da ortaya çıktı.
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Kapalıçarşı
Dünyanın en eski alışveriş merkezi olarak kabul edilen Kapalıçarşı, İstanbul'un fethinden sonra kentin ticari hayatına canlılık kazandırmak için Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirildi. Yüzlerce dükkana ev sahipliği yapan Kapalıçarşı uzun süre dünyanın en büyük kapalı alışveriş merkezi olma özelliğini taşıdı.
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Sultanahmet-Ayasofya
İstanbul'u ziyaret eden turistler için de bu noktalar fotoğraf paylaşma konusunda öncelikli yerlerden. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii arasında kalan bölge, İstanbul'a gelen turistlerin en çok fotoğraf paylaşımı yaptıkları yer. Bunda her iki tarafa döndüklerinde yakalayabildikleri iki farklı muhteşem açının da payı çok büyük.
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Romantik manzaraları
Bir dönem turistlerin en çok rağbet ettiği ancak oluşan güvenlik sorunu nedeniyle günümüzde kapalı tutulan Büyük Valide Han'ın yanı sıra bölgedeki pek çok binanın terası sahip olduğu muhteşem manzara nedeniyle kafeye çevrilmiş durumda. Türk kahvesi başta olmak üzere yerel pek çok ürünün bulunduğu mekanlara elbette turistlerin de kayıtsız kalması düşünülemez. Nitekim bu durum çektikleri fotoğraflara da yansımış durumda.
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Galata
Paris için Eiffel Kulesi neyse İstanbul için de Galata Kulesi odur. Bunu söyleyen biz değil bizzat İstanbul'a gelen turistler. son yıllarda tüm dünyada İstanbul denince akla gelen ilk görüntülerden biri olan ve geçmişi yaklaşık 1500 yıl geriye giden Galata Kulesi bu yönüyle turistlerin İstanbul'da şehre gelir gelmez ilk görmek istedikleri yerlerden biri.
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Balat
Fener Rum Patrikhanesi'ne de ev sahipliği yapan bu dini ve tarihi semt son yıllarda restore edilen şirin binaları, iddialı kafeleri ve antikacılarıyla kentin en turistik rotalarından biri haline geldi. Kedileriyle de ünlü bu tarih semt artık yabancı turistlerin Instagram paylaşımlarında da en çok yer alan bölgelerden biri oldu.
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Süleymaniye
Eminönü ve Balat üzerinde devam eden hattı Süleymaniye'ye doğru yönlendirdiğimizde karşımıza Mimar Sinan'ın muhteşem eserinin yanı sıra kentin de en güzel manzaralarından biri çıkıyor. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak tanımladığı ama aslında her şeyiyle bir başyapıt olan ve Osmanlı'nın en güçlü döneminde, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı külliye İstanbul'un tarihi dokusunun çok önemli bir parçası.
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