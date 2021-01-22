Öyle ki özellikle Instagram'da İstanbul fotoğrafı en çok paylaşılan beş kentten biri. Bu konuda İstanbul'un en büyük rakipleri Paris, Londra, New York ve Barcelona. Yapılan araştırmalara göre İstanbul genelinde turistlerin en çok fotoğraf çektikleri yerler tespit edildi. Bu sayede İstanbul'un en popüler Instagram rotaları da ortaya çıktı.