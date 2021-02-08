Kafeler açılıyor mu 2021? Son dakika kafeler (cafeler), restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak 2021?

Kafeler açılıyor mu? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kısıtlamalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirmişti. Açıklama sonrasında kafelerin, restoranlar, lokantalar ve mekanların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki kafeler ve restoranları ne zaman açılacak?