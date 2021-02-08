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• 08 Şubat 2021 - 17:28 • Son Güncelleme:

Kafeler açılıyor mu 2021? Son dakika kafeler (cafeler), restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak 2021?

Kafeler, restoranlar, lokantalar ve mekanların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle kafeler ve restoranlarda da kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarih ise merak ediliyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar ve restoranların durumu ile ilgili ayrıntılar...

• 08 Şubat 2021 - 17:28 • Son Güncelleme:
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Kafeler açılıyor mu? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kısıtlamalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirmişti. Açıklama sonrasında kafelerin, restoranlar, lokantalar ve mekanların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki kafeler ve restoranları ne zaman açılacak?

2KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK MEKANLARLA İLGİLİ AYRINTILAR...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? MEKANLARLA İLGİLİ AYRINTILAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

3KAFELERİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU

KAFELERİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Kafelerin açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar habere eklenecek.

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