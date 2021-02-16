• 16 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
Kafeler ne zaman açılacak (cafeler)? Kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı 2021?
Kafeler için getirilen kısıtlamalar sonrasında açılacağı tarih ise merak ediliyor. Kafeler ile restoranlar günün belirli saatlerin gel-al hizmeti ve online sipariş şekli ile hizmet veriyorlar. Kafelerle ilgili 45 dakika süresi gündeme geldi. Peki kafeler ne zaman açılacak, mekanlar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
• 16 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
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Kafeler ne zaman açılacak 2021? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını dünyanın gündeminde yer alıyor. Salgından dolayı çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kafe, restoranlar ve mekanlara getirilen kısıtlamaların kalkacağı ise merak konusu. Kafelerin açılma şekli ile ilgili detaylar gündeme geliyor. Peki kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?
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KAFELERLE İLGİLİ GELİŞMELER...
Kafelerin, mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.
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