DHA
• 15 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
DHA
• 15 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
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Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, M.S., 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Antik Havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor.
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