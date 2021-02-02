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• 02 Şubat 2021 - 12:48 • Son Güncelleme:

Liseler ne zaman açılacak 2021? Lise sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak, yüz yüze mi, hangi konular yer alacak?

Liselerin açılacağı tarih gündemde merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ,lg,li açıklama yaptı. Diğer taraftan lise sınavları öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Bakan Selçuk sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki 2021 liseler ne zaman açılacak, sınavları nasıl yapılacak?

• 02 Şubat 2021 - 12:48 • Son Güncelleme:
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Liseler ne zaman açılacak 2021? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların faaliyet durumu ile ilgili bugün açıklama yaptı. Bakan Selçuk liseler ile ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk açıklaması sonrasında liselerin açılacağı tarih ve sınavlar merak konusu oldu. Peki liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

2LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk bugün şu açıklamayı yaptı; "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek"

3LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." dedi.

4LİSE SINAVLARI KONULARI NELER OLACAK

LİSE SINAVLARI KONULARI NELER OLACAK?

Lise sınavları, 1 Kasım 2020’ye kadar olan ders konuları kapsamında yapılacak.

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