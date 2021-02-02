Liseler ne zaman açılacak 2021? Lise sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak, yüz yüze mi, hangi konular yer alacak?

Liseler ne zaman açılacak 2021? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların faaliyet durumu ile ilgili bugün açıklama yaptı. Bakan Selçuk liseler ile ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk açıklaması sonrasında liselerin açılacağı tarih ve sınavlar merak konusu oldu. Peki liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?