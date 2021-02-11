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    • 11 Şubat 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:

    Rap Sözleri: En İyi Ve En Sevilen Türkçe Rap Şarkılarında Geçen Güzel Rap Sözleri (Kısa Sözler)

    Son dönemlerde özellikle rap müzik oldukça fazla öne çıkmış durumda. Pek çok yeni isim birbirinden farklı rap sözleriyle, hayata karşı isyanlarını dile getirmektedir. Aynı zamanda aşk ve sevgi üzerine de anlamlı rap sözleri, günümüzde artık alıntı olarak da değerlendiriliyor. Sosyal medya platformlarında kullanabileceğiniz en etkili Türkçe rap şarkılarından sözleri de değerlendirebilirsiniz. İşte rap sözleri: en iyi ve en sevilen Türkçe rap şarkılarında geçen güzel rap sözleri (kısa sözler) sizlerle.

    • 11 Şubat 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
    1Rap Sözleri: En İyi Ve En Sevilen Türkçe Rap Şarkılarında Geçen Güzel Rap Sözleri (Kısa Sözler)
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    Rap Sözleri: En İyi Ve En Sevilen Türkçe Rap Şarkılarında Geçen Güzel Rap Sözleri (Kısa Sözler)

    Türkçe rap her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Özellikle rap üzerinden farklı tarzlar geliştiren pek çok önemli isim, sosyal medya platformları kapsamında milyonlarca insan tarafından takip edilmekte ve izlenmektedir. Hızlı ve akıcı bir şekilde etkileyici senkronize üzerinden dile getirilen şarkıları kendi hesaplarınız doğrusunda değerlendirebilirsiniz. Son dönemlerdeki en iyi ve en sevilen Türkçe rap şarkılarında geçen kısa sözler, alıntı olarak özel şekilde hazırlanmış durumda. Sadece günümüz değil aynı zamanda eski dönemlerden en kaliteli ve en iyi rap şarkılarından sözleri, dilediğiniz yerde ve arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz.

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    Her siyah beyaz fotoğraf şeffaf bi pencere sol elin var hep yüzümde bana bi bukle külfet.

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    Çok denedik hayatla dost kalamadık.

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    Düşlediğimiz evi al sonra yan içinde.

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    Renklerin değişmesin. Bu rap sizinle ghettolar.

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    Her şey satılık olduğundan beri zengin kendini Allah sanar.

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    Ben kuş gribi sen tavuk.

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    Unutulan tüm mutluluklar hep fotoğraflarda yaşar.

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    Aşk en büyük hediyesi tanrının.

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    Artık kokun yok üstümde. Sarılıp göğsünde ölmek isterdim.

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    Hayattan nefret etmek sonuç değil sebepti.

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    Ne istersen görürsün gökyüzüne bakarsan ve istersen ölürsün gözlerini kaparsan.

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    Gözleriyle mutlu oldum oysa çok yanılmışım.

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    Verimsiz topraklarda ektiğimiz rap serin yağmurlarla ıslansın biz verince ses.

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    Görüp görmediklerimin hiçbir anlamı yok tek bir ipte sallanıcaz.

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    Bir daha düşünecek olsam aynı yanlışı iki kere yapar mıyım?

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    Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller.

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    İnsanlar yerde yatarken gördükçe gözleri gözlerini kapa.

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    Yazdım duvara elveda, bahar koksun saçların, sen ben kadar ağlama, mutlu olsun yaşların.

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    Varoşun tam içinde büyüdüm, sokağın laneti üzerimdeydi.

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    Egosuna yeni düşen adam sever dedikoduyu.

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    Dilimdeki sihri çözemedim, senelerce denedim sen sonunda atlatabiliyorum iki basamak.

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    İsterdim bir yağmurdan artakalan koku şu şarkıya sığsın.

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    Sevgilimse her yerinde zemheri bir aşk.

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    Yarıda kalan umutlar gibi yaşayarak büyüdüm.

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    Arı gibi uç, kartal gibi kon.

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    Ne sen köle ol, ne de ben patron.

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    Saçma hayaller kurardım, yarınlara vedalaşan.

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    Bir anda renksiz olur gözlerimin gördükleri, çünkü sana cinayetler anlatır.

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    Dedim aşk bu, her zaman sorunlu.

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    Hayalleri uçuruma düşürme, çek. Çünkü tırpanla gelir en dürüst melek.

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    Kötülük yaparım nedensizce, neden sizce? Bence sadece nedensizce.

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    Odamın hayaletisin sessizliğine aşığım.

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    Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep.

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    Onlar sanıyor hasar aldı bu karaciğer. Bütün içtiklerin kalbinden geçer.

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    Bunlar eskiden taşa tapmışlar. Onu da zamanla kâğıt yapmışlar.

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    Hayata ağlamaklı başlayan bu insanoğlu gördü geleceği.

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    Yazdıklarımın hepsini kaderden çaldım.

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    Sarıl yaşadığın her an’a. Ölmek bile parayla kaç cenaze bedava?

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    Güneştim bir ara yağmur oldum. Kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum.

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    Hayatım bir kumar. Çürük geldi kartlar.

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    Duvarları nem yıkar, insanları gam keder.

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    Hayat günlük defter yaprağı. Hazan gelir dökülür gelirken ne getirir ki? Giderken götürür.

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    Sana kalbimin attığı kadar anlatırım, kafanın döndüğü kadar anlarsın.

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    İşte kaderim bu ya, güzel olan her şey bir rüya.

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    Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor. Anneme sordum niçin böyle ama baktım o da ağlıyor.

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    Hayat ince bir çizgi, narin bir çalgıdır.

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    Yüzüne baktığım her an, cennetten bahçe dökülür.

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    Düşman kelimesinin anlamını dost sıfatını taşıyanlardan öğrendim.

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    Ölümün sessizliğine eşsiz bir seda ile girdim, boğulmaktan korktuğun denizin tahmininden derinim.

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