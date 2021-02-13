Sokağa çıkma yasağı bugün var mı, saatleri neler? Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKM YASAĞI SAATLERİ NELER VE NE ZAMAN BİTECEK? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12 Şubat günü saat 21.00'de başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 13-14 Şubat tarihlerinde gün boyunca devam edecek ve 15 Şubat pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.