• 13 Şubat 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
Sokağa çıkma yasağı bugün var mı, saatleri neler? Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başladı. Koronavirüs nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının saatleri ile ilgili detaylar ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte yasak saatleri...
• 13 Şubat 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
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