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â€¢ 25 Ocak 2021 - 22:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika! 100 milyonu geçti! DSÖ uyardÄ±, AB aÅŸÄ± firmasÄ±na patladÄ±, dünya yangÄ±n yeri...
Gelen son dakika haberlerine gÃ¶re koronavirÃ¼se yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 100 milyonu geÃ§erken, Avrupa'dan felaket haberler geliyor. Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock, Ã¶lÃ¼mcÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 30 fazla olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni varyant nedeniyle kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmanÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DSÃ– aÅŸÄ±larÄ± etkisiz hale getirebilecek bir mutasyon tehlikesinin altÄ±nÄ± Ã§izerek adil olmayan ÅŸekilde fazladan aÅŸÄ± alan Ã¼lkeleri uyardÄ±. Avrupa bir yandan aÅŸÄ±larÄ±nda tedarik sorunu yaÅŸarken, bir yandan da patlama noktasÄ±na gelen saÄŸlÄ±k sistemine Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yor...
AA
â€¢ 25 Ocak 2021 - 22:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Â DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos GÃ¼ndemi" ToplantÄ±sÄ±'na video konferansla katÄ±lan Guterres, kÃ¼resel ekonominin canlanmasÄ±nÄ±n tek yolunun Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n her yerine en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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"GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±layÄ±p, geliÅŸmekte olan Ã¼lkeleri ihmal ederek gÃ¼vende olacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa yanÄ±lÄ±yor." diyen Guterres, "VirÃ¼sÃ¼ daha bulaÅŸÄ±cÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ hale getirerek mevcut aÅŸÄ±larÄ± iÅŸe yaramaz kÄ±lacak gerÃ§ek bir mutasyon tehlikesi var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
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Ancak bir yandan bu aÃ§Ä±klama yapÄ±lÄ±rken, Ã¶te yandan AB ciddi bir aÅŸÄ± krizi yaÅŸÄ±yor. AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Avrupa Ä°laÃ§ AjansÄ± (EMA) nezdinde son onay aÅŸamalarÄ±nda olduÄŸunu anÄ±msatan Kyriakides, "EÄŸer gerekli koÅŸullar saÄŸlanÄ±rsa EMA bu hafta bitimine kadar AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±na koÅŸullu pazarlama izni verilmesi tavsiyesinde bulunabilir." dedi.Â
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