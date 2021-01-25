Geri DÃ¶n
MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika! 100 milyonu geçti! DSÖ uyardÄ±, AB aÅŸÄ± firmasÄ±na patladÄ±, dünya yangÄ±n yeri...
AA
â€¢ 25 Ocak 2021 - 22:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika! 100 milyonu geçti! DSÖ uyardÄ±, AB aÅŸÄ± firmasÄ±na patladÄ±, dünya yangÄ±n yeri...

Gelen son dakika haberlerine gÃ¶re koronavirÃ¼se yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 100 milyonu geÃ§erken, Avrupa'dan felaket haberler geliyor. Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock, Ã¶lÃ¼mcÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 30 fazla olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni varyant nedeniyle kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmanÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DSÃ– aÅŸÄ±larÄ± etkisiz hale getirebilecek bir mutasyon tehlikesinin altÄ±nÄ± Ã§izerek adil olmayan ÅŸekilde fazladan aÅŸÄ± alan Ã¼lkeleri uyardÄ±. Avrupa bir yandan aÅŸÄ±larÄ±nda tedarik sorunu yaÅŸarken, bir yandan da patlama noktasÄ±na gelen saÄŸlÄ±k sistemine Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yor...

AA
â€¢ 25 Ocak 2021 - 22:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1
ABONE OL

Â DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos GÃ¼ndemi" ToplantÄ±sÄ±'na video konferansla katÄ±lan Guterres, kÃ¼resel ekonominin canlanmasÄ±nÄ±n tek yolunun Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n her yerine en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

2

"GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±layÄ±p, geliÅŸmekte olan Ã¼lkeleri ihmal ederek gÃ¼vende olacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa yanÄ±lÄ±yor." diyen Guterres, "VirÃ¼sÃ¼ daha bulaÅŸÄ±cÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ hale getirerek mevcut aÅŸÄ±larÄ± iÅŸe yaramaz kÄ±lacak gerÃ§ek bir mutasyon tehlikesi var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

3

AÅŸÄ± tedariki ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n eÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Guterres, Kovid-19 aÅŸÄ± Ã¼retim kapasitesinin tÃ¼m dÃ¼nyada artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

4

Ancak bir yandan bu aÃ§Ä±klama yapÄ±lÄ±rken, Ã¶te yandan AB ciddi bir aÅŸÄ± krizi yaÅŸÄ±yor. AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Avrupa Ä°laÃ§ AjansÄ± (EMA) nezdinde son onay aÅŸamalarÄ±nda olduÄŸunu anÄ±msatan Kyriakides, "EÄŸer gerekli koÅŸullar saÄŸlanÄ±rsa EMA bu hafta bitimine kadar AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±na koÅŸullu pazarlama izni verilmesi tavsiyesinde bulunabilir." dedi.Â 

5

Kyriakides, aÅŸÄ±nÄ±n tedarik kÄ±smÄ±nda sorun olduÄŸunu, AstraZeneca'nÄ±n AB Komisyonu ve Ã¼ye Ã¼lkelere gelecek haftalarda anlaÅŸmalardakinden daha az miktarda doz teslim edeceÄŸini bildirdiÄŸini aktardÄ±.

6

AB'nin AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine ve Ã¼retimine Ã¶n finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yatÄ±rÄ±mÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek istediklerini vurgulayan Kyriakides, "AB iÃ§in bu yeni takvim kabul edilemez." dedi.Â

7

Kyriakides, "AB, AstraZeneca tarafÄ±ndan nerede kaÃ§ doz aÅŸÄ±nÄ±n Ã¼retildiÄŸini ve bunlarÄ±n kime teslim edildiÄŸini tam olarak bilmek istiyor." ifadesini kullandÄ±.

8

Kyriakides, "AB, inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±, Ã¶n finansman saÄŸlanan dozlarÄ±n bir an Ã¶nce teslim edilmesini ve sÃ¶zleÅŸmenin tam olarak yerine getirilmesini istiyor." diye konuÅŸtu.Â 

9

Kyirakides, ÅŸimdiye kadar Ã§eÅŸitli ÅŸirketlere Kovid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± geliÅŸtirilmesi ve Ã¼retimi iÃ§in 2,7 milyar avro destek verdiklerini anÄ±msatarak, "AB, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemi alacak." dedi.Â 

10AÅžI ONAYI Ä°Ã‡Ä°N BAÅžVURU YAPILMIÅžTI

AÅžI ONAYI Ä°Ã‡Ä°N BAÅžVURU YAPILMIÅžTIÂ

Oxford Ãœniversitesinin Ä°ngiliz Ä°sveÃ§ ilaÃ§ firmasÄ± AstraZeneca ile geliÅŸtirdiÄŸi aÅŸÄ± onayÄ± iÃ§in EMA'ya baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu aÅŸÄ±nÄ±n AB onayÄ±nÄ±n ise ocak sonunda Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.Â 

11

AB'de ÅŸu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen aÅŸÄ±lar, AralÄ±k 2020'den beri halka yapÄ±lÄ±yor.Â AB Komisyonu, bugÃ¼ne kadar aÅŸÄ± geliÅŸtiren ÅŸirketlerle Ã¼ye Ã¼lkeler adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± 6 sÃ¶zleÅŸmeyle yaklaÅŸÄ±k 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi.Â 

12

AB Komisyonu, geÃ§en hafta Ã¼ye Ã¼lkelerindeki yetiÅŸkin nÃ¼fusun yÃ¼zde 70'inin 1 Haziran'a kadar aÅŸÄ±lanmasÄ± hedefi koymuÅŸtu.Â AÅŸÄ± teslimatlarÄ±nda yaÅŸanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamamasÄ± ihtimali artÄ±yor.

13

ABD merkezli ilaÃ§ ÅŸirketi Moderna ise, GÃ¼ney Afrika'da ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19 tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini daha da gÃ¼Ã§lendirecek yeni aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na 2 ayda baÅŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

14

Fransaâ€™nÄ±n Ã¶nde gelen tÄ±bbi araÅŸtÄ±rma kuruluÅŸlarÄ±ndan Pasteur EnstitÃ¼sÃ¼, klinik deney safhasÄ±nda tatmin edici sonuÃ§lar alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ncelikli Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na son verdi.

15

Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni ve daha bulaÅŸÄ±cÄ± olan koronavirÃ¼s varyantÄ± nedeniyle tedbirlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

16

HÃ¼kÃ¼met, Cuma gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni varyantÄ±n orijinal virÃ¼sten yÃ¼zden 30 daha Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

17

Hancock basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Yeni varyantÄ±n bu mÃ¼cadeleyi daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na ÅŸÃ¼phe yok. Hepimiz Ã§ok dikkatli olmalÄ±yÄ±z" dedi.

18

Rusya, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa'da en fazla vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke Ä°spanya'da, hastanelerdeki doluluk oranÄ± "en yÃ¼ksek seviyeye" Ã§Ä±ktÄ±.

19

DÃ¼nya genelindeki vaka sayÄ±sÄ± 100 milyon 10 bin 10'a ulaÅŸÄ±rken, virÃ¼s nedeniyle 2 milyon 144 bin 141 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

20

DÃ¼nya genelinde virÃ¼s bulaÅŸanlardan 72 milyon 12 bin 172'si iyileÅŸti. ABD'de 15 milyon 473 bin 481, Hindistan'da 10 milyon 345 bin 267, Brezilya'da 7 milyon 653 bin 770 ve Rusya'da 3 milyon 150 bin 763 kiÅŸi virÃ¼sÃ¼ yenmeyi baÅŸardÄ±.

Ä°LGÄ°LÄ° GALERÄ°LER

SÄ±radaki Galeri

Esnaf kredisi ertelendi mi 2021? Son dakika Halkbank esnaf kredi taksitleri kaÃ§ ay ertelendi? Ä°ÅŸte tarihler...

Son Dakika Haberi: Ermenistan kabul etti! TÃ¼rkiye'nin 4 ili ihya olacak

Son Dakika Haberi: Fark belli oldu! Asgari Ã¼crete baÄŸlÄ± aylÄ±klar...

Yeni haftada (25 Ocak) altÄ±n fiyatlarÄ±: BugÃ¼n gram, Ã§eyrek, yarÄ±m ve tam altÄ±n ne kadar?

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet