DÃ¼nya genelinde virÃ¼s bulaÅŸanlardan 72 milyon 12 bin 172'si iyileÅŸti. ABD'de 15 milyon 473 bin 481, Hindistan'da 10 milyon 345 bin 267, Brezilya'da 7 milyon 653 bin 770 ve Rusya'da 3 milyon 150 bin 763 kiÅŸi virÃ¼sÃ¼ yenmeyi baÅŸardÄ±.