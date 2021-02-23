milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
Son dakika: Askerlerin yılan kanı içtiği korkunç tatbikatlar 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'
Son dakika haberine göre, askerlerin Tayland’da düzenlenen askeri eğitim tatbikatına katılarak burada hayvanları çıplak elle canice öldürmeleri, çiğ çiğ yiyerek kanlarını içmesi, nedeniyle tatbikatla ilgili çarpıcı bir uyarı yapıldı.
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
1
Hayvan hakları savunucuları, askerlere canlı kertenkele yemeleri ve yılan kanı içmeleri için yapılan aşırı askeri tatbikatların "bir sonraki salgını tetikleyebileceği" konusunda uyardı. Hayvanlara Muamelede Etik Derneği (PETA), askerlerin geçen yıl Tayland’da düzenlenen ve hayvanların öldürüldüğü "askeri eğitim tatbikatına" katılmasına tepki gösterdi.
2
PETA'dan yapılan açıklamada, askerlerin Tayland’da ağustos ayında yapılan Cobra Gold tatbikatının sadece güçlendirme ekibi içerisinde yer almış olsalar da hayvanların katledilmesini içeren askeri hayatta kalma tatbikatlarına hiçbir şekilde katılmaması gerektiği vurgulandı.
3
TAVUKLRI ÇIPLAK ELLE ÖLDÜRDÜLER
PETA, ilk olarak 1982 yılında yapılan tatbikatlar, katılımcıların tavukları çıplak elleriyle öldürdüğünü ve canlı kertenkelelerin yanı sıra akrep ve tarantulaları yediğine dikkat çekiyor. Askerlerin ayrıca kobraların başlarını kesip kanlarını içtikleri biliniyor.
5
6
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, bu yılki Cobra Gold kapsamında Şubat ve Mart için planlanan etkinlikler ile Ağustos ayında saha çalışmaları normalden daha küçük olacak.
7
9
Kâr amacı gütmeyen kuruluşun tek dikkat çektiği konu hayvan zulmü değil. Hayvanlardan insanlara geçen ve ardından dünyaya yayılan zoonotik hastalık riski de var. PETA adına konuşan bir sözcü, "Başları kesilmiş yılanların kanını içmek için Tayland'a askeri personel göndermek, bir sonraki salgını ateşleyebilecek türden bir saçmalıktır." ifadelerini kullandı.
11
"SARS-CoV-2 gibi virüsler büyük olasılıkla yarasalarda ortaya çıktı ve hayvan konakçı ile temas yoluyla insanlara bulaştı. "Eğitim tatbikatı bir gıda tedarik tatbikatı olarak pazarlanırken, yetkililer, barbarca bezdirme ritüeline benzer bir şekilde askerler arasında yoldaşlık kurmayı amaçladığını kabul ettiler."
12