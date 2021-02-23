Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Askerlerin yılan kanı içtiği korkunç tatbikatlar 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:

Son dakika: Askerlerin yılan kanı içtiği korkunç tatbikatlar 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

Son dakika haberine göre, askerlerin Tayland’da düzenlenen askeri eğitim tatbikatına katılarak burada hayvanları çıplak elle canice öldürmeleri, çiğ çiğ yiyerek kanlarını içmesi, nedeniyle tatbikatla ilgili çarpıcı bir uyarı yapıldı.

milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hayvan hakları savunucuları, askerlere canlı kertenkele yemeleri ve yılan kanı içmeleri için yapılan aşırı askeri tatbikatların "bir sonraki salgını tetikleyebileceği" konusunda uyardı. Hayvanlara Muamelede Etik Derneği (PETA), askerlerin geçen yıl Tayland’da düzenlenen ve hayvanların öldürüldüğü "askeri eğitim tatbikatına" katılmasına tepki gösterdi.

2

PETA'dan yapılan açıklamada, askerlerin Tayland’da ağustos ayında yapılan Cobra Gold tatbikatının sadece güçlendirme ekibi içerisinde yer almış olsalar da hayvanların katledilmesini içeren askeri hayatta kalma tatbikatlarına hiçbir şekilde katılmaması gerektiği vurgulandı.

3TAVUKLRI ÇIPLAK ELLE ÖLDÜRDÜLER

TAVUKLRI ÇIPLAK ELLE ÖLDÜRDÜLER

PETA, ilk olarak 1982 yılında yapılan tatbikatlar, katılımcıların tavukları çıplak elleriyle öldürdüğünü ve canlı kertenkelelerin yanı sıra akrep ve tarantulaları yediğine dikkat çekiyor. Askerlerin ayrıca kobraların başlarını kesip kanlarını içtikleri biliniyor.

4

Bunlar, onları orman koşullarına hazırlamak için eğitim egzersizleri olarak biliniyor. Dünyanın dört bir yanından askerler, türünün en büyük etkinliği olan kötü şöhretli Cobra Gold egzersizlerine katılmak için her yıl Tayland'a gider.

54 BİN 500 ASKER KATILDI

4 BİN 500 ASKER KATILDI

The Sun gazetesinin haberine göre, geçen yıl Cobra Gold 2020'ye Singapur, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Malezya'dan gelen askerlerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 ABD personeli katıldı.

6

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, bu yılki Cobra Gold kapsamında Şubat ve Mart için planlanan etkinlikler ile Ağustos ayında saha çalışmaları normalden daha küçük olacak.

7ACİL MEKTUP GÖNDERDİLER

ACİL MEKTUP GÖNDERDİLER

PETA, hem Tayland hem de Birleşik Krallık'taki üst düzey Savunma yetkililerine acil bir mektup göndererek, "canlı hayvanların hayatta kalma egzersizlerinden kalıcı olarak çıkarılmasını ve daha etik yöntemlerle değiştirilmesini" talep etti.

8

PETA, Savunma Bakanlığı'na konuyla ilgili gönderdiği mektupta, askerlerin bu tatbikatta yer almasının ordunun onurunu incittiği, kamu sağlığını tehdit ettiği ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları tehlikeye attığı belirtildi.

9

Kâr amacı gütmeyen kuruluşun tek dikkat çektiği konu hayvan zulmü değil. Hayvanlardan insanlara geçen ve ardından dünyaya yayılan zoonotik hastalık riski de var. PETA adına konuşan bir sözcü, "Başları kesilmiş yılanların kanını içmek için Tayland'a askeri personel göndermek, bir sonraki salgını ateşleyebilecek türden bir saçmalıktır." ifadelerini kullandı.

10

PETA'nın mektubunda "Cobra Gold sırasında canlı hayvanların kullanılması, koronavirüse benzer zoonotik hastalıkların yayılması, sadece askerleri değil, halkı da tehlikeye atma riski taşıyor." ifadeleri kullanıldı. Mektup şöyle devam etti:

11

"SARS-CoV-2 gibi virüsler büyük olasılıkla yarasalarda ortaya çıktı ve hayvan konakçı ile temas yoluyla insanlara bulaştı. "Eğitim tatbikatı bir gıda tedarik tatbikatı olarak pazarlanırken, yetkililer, barbarca bezdirme ritüeline benzer bir şekilde askerler arasında yoldaşlık kurmayı amaçladığını kabul ettiler."

12

Geçen yıl ağustosta ABD ve Tayland tarafından düzenlenen tatbikatın sosyal medyaya düşen görüntülerinde, askerlerin hayatta kalmak için yılan, akrep, kertenkele gibi hayvanları canlı canlı yedikleri ya da öldürerek kanlarını içtikleri görülmüştü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'normalleşme' kararı! Artık son...

Ufak hazine! 100 kiloya yakın para topladı...

Son dakika: Kiralar ikiye katlandı! Yer bulamıyorlar...

Son dakika: Çalışanlar dikkat! Maaşta azalmaya neden oluyor...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet