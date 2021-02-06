milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 14:45 • Son Güncelleme:
Son dakika: Baltık Canavarı Rusya'dan geliyor! 85 saat sürecek
Yetkililer uyaru üstüne uyarı yaptı, defalarca acil durum ilan edildi. Hayat tam anlamıyla durma noktasına gelirken, dün gece Hollandalılar adını koydu. Ülkeyi çok kötü vurması beklenen Darcy'nin, Rusya ve Doğu Avrupa'dan geldiği açıklandı.
milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 14:45 • Son Güncelleme:
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Kar fırtınaları Kuzey Yarımküre'yi esir almış durumda. ABD'nin orta batısında başlayan ve ülkenin doğu yakasını da etkisi altına alan tipi sonrasında pek çok eyalette acil durum ilan ilan edildi.
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Bazı yüksek kırsal toplulukların elektrik, su veya telefonlarının kesilebileceği ve günlerce gelmeyebileceği uyarısında bulunuldu. Güney Doğu İngiltere, bugün saat 11'den itibaren Çarşamba akşamına kadar 85 saatlik kar uyarısı altında. Pazar günü Suffolk, Essex ve Kent'te çok sert kar fırtınası bekleniyor ve bu bölgede de turuncu uyarı yapıldı.
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