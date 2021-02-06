Son dakika: Baltık Canavarı Rusya'dan geliyor! 85 saat sürecek

Bazı yüksek kırsal toplulukların elektrik, su veya telefonlarının kesilebileceği ve günlerce gelmeyebileceği uyarısında bulunuldu. Güney Doğu İngiltere, bugün saat 11'den itibaren Çarşamba akşamına kadar 85 saatlik kar uyarısı altında. Pazar günü Suffolk, Essex ve Kent'te çok sert kar fırtınası bekleniyor ve bu bölgede de turuncu uyarı yapıldı.