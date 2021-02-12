Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Çeşme'de hortum paniği! Yaralılar var
AA
• 12 Şubat 2021 - 02:05 • Son Güncelleme:

Son dakika: Çeşme'de hortum paniği! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada İzmir/Çeşme - Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir." açıklamasını yaptı. Öte yandan Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu. Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

AA
• 12 Şubat 2021 - 02:05 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu. Hortum nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.

2BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLIDAN AÇIKLAMA

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada "İzmir/Çeşme - Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. DVali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı.urum stabil. Geçmiş olsun İzmir." açıklamasını yaptı.

3İZMİR VALİSİ KÖŞGERDEN AÇIKLAMA

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

4

Vali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı.

5

Köşger, "16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

6YARALILARIN DURUMU HAFİF

YARALILARIN DURUMU HAFİF

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, AA muhabirine, ayağı kırılan 1 kişinin ayağının kırıldığını, 15 yaralının vücutlarının farklı yerlerinde sıyrıklar oluştuğunu bildirdi. Çakıcı, ayağı kırılan kişinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

7

Hortum nedeniyle 3 tekne ile 5 aracın zarar gördüğünü aktaran Çakıcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

8

Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

9AYVALIK

AYVALIK

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı. İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Suriye altınına dikkat! Kuyumcular çözümü buldu

SON DAKİKA: Altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek altın ne kadar oldu? 11 Şubat güncel fiyatlar...

Son dakika: Az önce imzalar atıldı! Yerli otoda büyük değişim

Son Dakika Haberler: Yeni kurallar geliyor! Flaş sigara kararı...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet