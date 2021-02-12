Son dakika: Çeşme'de hortum paniği! Yaralılar var

AYVALIK Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı. İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.