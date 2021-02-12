AA
• 12 Şubat 2021 - 02:05 • Son Güncelleme:
Son dakika: Çeşme'de hortum paniği! Yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada İzmir/Çeşme - Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir." açıklamasını yaptı. Öte yandan Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu. Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.
AA
• 12 Şubat 2021 - 02:05 • Son Güncelleme:
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Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu. Hortum nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.
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BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada "İzmir/Çeşme - Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. DVali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı.urum stabil. Geçmiş olsun İzmir." açıklamasını yaptı.
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