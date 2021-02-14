Son dakika: Çıplak fotoğrafları sızınca işinden oldu!

Daily Mail'in haberine göre Kristin, "Oyunun bir parçası olmayı ve sahadan keyif almayı çok semiştim" dedi. 28 yaşındaki ponpon kız, "En sevdiğim takımlardan biri için dans etmeyi ve tezahürat yapmayı, kendimi ifade etmeyi ve tüm organizasyonun bir parçası olmayı da çok sevmiştim." ifadelerini kullandı.