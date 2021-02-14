milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
Son dakika: Çıplak fotoğrafları sızınca işinden oldu!
Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından birinde ponpon kız olarak çalışıyordu. Hayalindeki işi yaptığı düşünen genç kadın, bir hayranının çıplak fotoğraflarını sızdırmasının ardından hayatının şokunu yaşadı. Son dakika haberine göre, 28 yaşındaki genç kadın, uygunsuz fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından işinden oldu.
milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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ABD'nin Teksas eyaletinde bağlı Austin'de yaşayan 28 yaşındaki Kristin Elise tam zamanlı bir model olarak çalışıyor ve cesur kıyafetlerle poz vermeye yabancı değil. Ancak Kristin, bir hayranın OnlyFans'tan özel görüntülerini çaldığını ve çıplak fotoğraflarını tüm dünyayla paylaştığını öğrenince paniğe kapıldı.
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Aynı zamanda Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde ponpon kız olarak çalışan ve işini çok sevdiğini söyleyen 28 yaşındaki Kristin, sızdırılan fotoğrafları yüzünden çok sevdiği işinden kovuldu.
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Kristin bir yıldan fazla bir süredir Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından Indianapolis Colts'un amigo kızıydı. Ancak çıplak görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden alındığını iddia ediyor.
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Daily Mail'in haberine göre Kristin, "Oyunun bir parçası olmayı ve sahadan keyif almayı çok semiştim" dedi. 28 yaşındaki ponpon kız, "En sevdiğim takımlardan biri için dans etmeyi ve tezahürat yapmayı, kendimi ifade etmeyi ve tüm organizasyonun bir parçası olmayı da çok sevmiştim." ifadelerini kullandı.
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