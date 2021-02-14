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milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:

Son dakika: Çıplak fotoğrafları sızınca işinden oldu!

Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından birinde ponpon kız olarak çalışıyordu. Hayalindeki işi yaptığı düşünen genç kadın, bir hayranının çıplak fotoğraflarını sızdırmasının ardından hayatının şokunu yaşadı. Son dakika haberine göre, 28 yaşındaki genç kadın, uygunsuz fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından işinden oldu.

milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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ABD'nin Teksas eyaletinde bağlı Austin'de yaşayan 28 yaşındaki Kristin Elise tam zamanlı bir model olarak çalışıyor ve cesur kıyafetlerle poz vermeye yabancı değil. Ancak Kristin, bir hayranın OnlyFans'tan özel görüntülerini çaldığını ve çıplak fotoğraflarını tüm dünyayla paylaştığını öğrenince paniğe kapıldı.

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Aynı zamanda Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde ponpon kız olarak çalışan ve işini çok sevdiğini söyleyen 28 yaşındaki Kristin, sızdırılan fotoğrafları yüzünden çok sevdiği işinden kovuldu.

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Kristin bir yıldan fazla bir süredir Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından Indianapolis Colts'un amigo kızıydı. Ancak çıplak görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden alındığını iddia ediyor.

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Daily Mail'in haberine göre Kristin, "Oyunun bir parçası olmayı ve sahadan keyif almayı çok semiştim" dedi. 28 yaşındaki ponpon kız, "En sevdiğim takımlardan biri için dans etmeyi ve tezahürat yapmayı, kendimi ifade etmeyi ve tüm organizasyonun bir parçası olmayı da çok sevmiştim." ifadelerini kullandı.

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Reddit'e çıplak fotoğrafları sızdırıldığı için sezon sonuna doğru kovulduğunu söyleyen Kristin Elise, "2016'da açıldığında OnlyFans'e çıplak fotoğraflarımı koymaya başladım. Amigoluğun yanı sıra bir yandan da modellik yapıyorum." dedi.

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"Organizasyon bana amigo kız kadrosundan atıldığımı bildiren bir e-posta gönderdi. Amerikan Ulusal Futbol Ligi ne yazık ki bir bütün olarak çok muhafazakar ve amigo kızlarının modellik yapmasına izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Bu sebeple bir daha asla Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde çalışamayacağını düşünen Kristin Elise, onların kurallarını ve yönergelerini çiğnediğini ve onun hatası olduğunu kabul ediyor.

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Ancak Kristin, duruma karşı olumlu bir tutum sergiliyor ve şimdi tüm enerjisini modellik kariyerine odaklamış. Tam zamanlı olarak modellik yaptığını söyleyen genç kadın, "Bana kendimi yaratıcı bir şekilde ifade etme özgürlüğü veriyor." dedi.

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Indianapolis Colts takımına bir bütün olarak çok saygı duyduğunu söyleyen Kristin, "Olanlardan ötürü pişman değilim. Kendim için en iyi hayatı yaratmak adına doğru adımları attığımı düşünüyorum" dedi ve ekledi:

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"Amigoluk ve dans kariyerimden vazgeçmek zorunda olduğum için gerçekten üzülmüş olsam da, kendimi destekleme ve kendi işime sahip olma konusunda çok daha güçlü hissediyorum."

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İngiliz Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili yorum yapmaları için Indianapolis Colts'a ulaştı ancak herhangi bir geri dönüş alamadı. Kristin Elise'in Instagram'da 115 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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