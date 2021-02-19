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• 19 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dokuz yıl boyunca mahzende kıyameti beklediler!

Dokuz yıldır çiftliğin mahzeninde kıyameti bekleyen aileye ait fotoğraflar dünyayı şoka uğratmıştı. Hollanda'da savcılık, çocuklarını yıllarca mahzende tutan, tacizle suçlanan 'hasta' baba hakkındaki davanın düşürülmesini istedi.

• 19 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Drenthe bölgesindeki Ruinerwold köyü yakınlarındaki boş bir çiftlik, 9 yıl önce Josef B. adlı bir kişi tarafından kiralandı. Etrafı ormanla çevrili boş çiftlik dokuz yıl önce kiralandı, yeni kiracı yaşlı adam çevredekilerle pek ilişki kurmadı. Etraftakiler, yıllarca Josef B.'nin köpeği ve keçisi ile birlikte yaşadığını düşündü. Ancak 14 Ekim 2019 günü gecesi yaşanan olay, adamın yıllardır sakladığı büyük sırrı ortaya çıkardı.

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Hollanda Ruinerwold'daki bir mahalle kafesine 20'li yaşlarının ortasında, uzun saçlı, kirli sakallı ve eski kıyafetler içindeki bir genç geldi. Garip hareketler sergileyen genç adam, çiftlikten kaçtığını, dokuz yıldır ilk kez dışarı çıktığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Bunun üzerine kafenin bir çalışanı, köyün bağlı olduğu De Wolden Belediye Başkanı Roger de Groot ile polisi aradı. Polis ekipleri gece yarısı çiftliğe baskın düzenledi, oturma odasındaki bir dolabın arkasında bodrum katına inen gizli bir merdiven keşfetti.

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Polisler aşağıya indiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Evin mahzeninde beyin kanaması sonucu felç geçiren baba Gerrit Jan van D. ile dört yetişkin çocuk bulundu. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen çocukların bir kısmın nüfusa kayıtlı değildi.

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Çok uzun zamandır dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan aile, bir anda tüm uluslararası medya tarafından haberleştirildi. Yerel medya olayı, ailenin yıllardır mahzende 'kıyameti beklediği'ni yazdı. Sebze bahçesi ve bir keçi sayesinde hayata tutundukları belirtilen ailenin annesinin, çiftliğe taşınmadan önce öldüğü belirtildi.

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Hiçbiri okula gitmeyen çocukların, dünyada başka insanların da yaşadığı konusunda hiçbir fikri yoktu. Çiftliğin kiracısı 58 yaşındaki 'Avusturyalı Josef' olarak bilinen Josef B., polis tarafından gözaltına alındı. Birkaç gün sonra Josef B. ve ailenin diğer üyelerinin Moon tarikatı üyesi oldukları ortaya çıktı.

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Tarikat, 1950'lerde kendisini 'Mesih' ilan eden Güney Koreli papaz Sun Myung Moon tarafından kurulmuştu. On binlerce üyesinin olduğu sanılıyor. Yerel medya, Josef B. ile mahzendeki ailenin birbirlerini Moon tarikatından tanıdığını, Belçika'nın Hasselt kentinde tarikata bağlı Toplum Kilisesi'nin aktif üyeleri olduğunu bildirdi.

8SAVCILAR DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

SAVCILAR DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Hollandalı savcılar, ülkenin doğusundaki Ruinerwold kasabasındaki bir çiftlik evinin mahzeninde çocuklarını 9 yıl boyunca tecrit altında tutan baba hakkında, zorla alıkoyma ve cinsel istismar suçlamasıyla açılan davanın düşürülmesini istedi.

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Savcılığa göre, Gerrit Jan van D. adlı Hollandalı babanın akıl sağlığı "çok kötü" ve kendisini yeterince savunamayacak durumda olduğu için serbest bırakılması gerekiyor. Hollanda'nın Assen Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası felç olan 68 yaşındaki Gerrit Jan van D.'nin, güçlükle konuşabildiğini, hafızası ve gerçeklik duygusunun ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

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Savcılık, Hollanda Adli Psikiyatri ve Psikoloji Enstitüsü'nün de tavsiyesi doğrultusunda, van D. hakkındaki davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme, babanın serbest kalıp kalmayacağını 4 Mart'ta karara bağlayacak.

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Gerrit Jan van D.'nin 9 çocuğundan en büyük dördü, babaları hakkındaki yargılamanın devam etmesini istiyor. Böylelikle, yıllardır gördükleri eziyetin anlaşılacağını düşünen 4 çocuk, doğdukları andan itibaren yaşadıkları tarifsiz acılar nedeniyle, babalarının cezalandırılmasını istiyor.

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İfadelerinde, annelerinin 2004 yılında ölümü nedeniyle, babalarının sürekli olarak kendilerini suçladığını anlatan çocuklar, "Bizi sürekli eve pislik getirmekle suçladı. Bu, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklara nasıl yapılır?" diye sordu. Çocuklar, cinsel istismarın yanı sıra, beyinlerinin de yıkandığını söyledi.

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En büyük 4 çocuk, babalarının, diğer 5 kardeşleri üzerinde hala kontrole sahip olduğunu belirterek, bu yüzden hala tehlikeli olduğunu savundu. Çocuklar ifadelerinde şunları dile getirdi:

14BEYNİMİZ YIKANDI

"BEYNİMİZ YIKANDI"

"Birçok insan, onun felçli ve artık tehlikesiz olduğunu düşünüyor. Keşke öyle olsa ama doğduğumuzdan beri düzenli olarak onun tarafından beynimiz yıkandı. Küçük kardeşlerimiz ona karşı koyamaz. Onunla, kardeşlerimiz arasında güvenli bir mesafe yaratılmasını istiyoruz."

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Gerrit Jan van D.'nin, Ruinerwold kasabasındaki bir çiftlik evinin mahzeninde 9 yıldan beri 6 çocuğu ile birlikte tecrit altında yaşadığı, 16 Ekim 2019'da ortaya çıktı.

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Evdeki 18-25 yaş arasındaki 6 çocuktan en büyüğünün kaçarak civardaki bir kafeden yardım istemesi üzerine, polis tarafından çiftliğe baskın yapıldı. Tecrit altındaki çocuklar kurtarılarak güvenli bir yere yerleştirildi.

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Hollandalı baba hakkında, 9 çocuğundan en büyük ikisine cinsel tacizde bulunma, zorla alıkoyma ve özgürlüğü kısıtlama suçlamasıyla dava açıldı. Savcıya göre, çiftlikte zorla tutulan 6 çocuğun, "Dış dünya ile temas etmeleri halinde bedenlerinin kötü ruhlar tarafından ele geçirileceği" gerekçesiyle dış dünya ile ilişkileri kesildi.

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Çocuklar bazen dayakla, bazen de soğuk bir banyoda saatlerce tutularak sık sık cezalandırıldı. Bir kadın, diğeri erkek olan en büyük 2 çocuk da, 12 ve 15 yaşlarından itibaren babalarının cinsel tacizine uğradıklarını anlattı. Moon tarikatı üyesi olan Gerrit Jan van D.'nin, daha sonra buradan ayrılarak kendi tarikatını kurduğu belirtiliyor.

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Yüklü mal varlığına sahip tarikat, müritlerinin yaptığı bağışlardan da önemli gelir elde ediyor. Hollanda'daki çiftlik evinin mahzeninde de, yüklü miktarda nakit para bulundu.

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Ailenin 67 yaşındaki babası Gerrit Jan van Dorsten de, daha önce tarikat adına aktif şekilde çalışan isimlerden biriydi. Hollanda medyası, üç yıl önce beyin kanaması geçiren baba Dorsten'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara ulaştı.

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Fotoğraflarda, kır saçlı Dorsten el yapımı bir kürek makinesiyle spor yaparken görülüyor. Bir başka karede ise, 67 yaşındaki baba dövüş sporu Tai Chi antrenmanı yapıyor.

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Medyanın yayınladığı en ilginç görüntülerden birinde, Dorsten bir havuzda yüzüyor.

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