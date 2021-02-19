Son dakika: Dokuz yıl boyunca mahzende kıyameti beklediler!

"BEYNİMİZ YIKANDI" "Birçok insan, onun felçli ve artık tehlikesiz olduğunu düşünüyor. Keşke öyle olsa ama doğduğumuzdan beri düzenli olarak onun tarafından beynimiz yıkandı. Küçük kardeşlerimiz ona karşı koyamaz. Onunla, kardeşlerimiz arasında güvenli bir mesafe yaratılmasını istiyoruz."