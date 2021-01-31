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milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dünyada son haber! Virüsün merkezine böyle geldiler

Dünya çok uzun zamandır bu anı bekliyordu. Sonunda o gün geldi çattı. Otelden ayrılarak dünyayı felaketin eşiğine getiren kabusun merkez üssüne geldiler. Gazeteciler tek bir kare fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Soru kabul etmeden, barikatları aşarak içeri girdiler ve dünya nefesini tutarak çıkacak sonucu bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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Dünya nefesini tutmuş bu ziyareti bekliyordu. Otelden ayrılarak araçlarına binen heyet, incelemeler yapmak üzere dünyayı felaketin eşiğine getiren kabusun sıfır noktasında geldi. Basın mensupları fotoğraf almak ve röportaj yapmak için birbirleriyle yarıştı ancak heyet hızlıca barikatları aşarak içeri girdi.

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Koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan ekip, bu sabah salgının sıfır noktası sayılan Wuhan'daki hayvan pazarına gitti.

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü ekibi, geçen yılın Ocak ayından bu yana mühürlü olan Huanan deniz ürünleri pazarında inlemelerde bulundu.

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Olay yerindeki AFP muhabirlerine göre DSÖ uzmanları, korumaların etten duvar ördüğü ve barikatlarla korunan haycan pazarına güçlükle girebildi.

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Pazarın içini görüntülemeye çalışan bir foto muhabir, çevredekilerin de yardımıyla portatif merdivene çıktı.

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Basın mensuplarının tarihi anları görüntülemek için birbiriyle yarıştığı soruşturma kapsamında, DSÖ heyeti, Huanan’daki canlı hayvan pazarına giderek bölgeyi inceledi.

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Büyük güvenlik önlemleri altında inceleme yapan DSÖ heyeti temaslarda bulundu. Heyetin gelmesiyle barikatlar biraz olsun aralansa da daha sonra tekrar kapatıldı.

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Yüzlerce tezgahın bulunduğu pazar yerinde et, deniz ürünleri ve sebze-meyveler satılıyor. Ancak bir dönem tüm dünyanın odak noktası haline gelen pazarsa satılanlar bununla sınırlı değil.

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Bu pazarda yarasadan, pangoline pek çok vahşi hayvanlar ve canlı hayvanların da satıldığı açıklanmış ve uluslararası kamuoyuna aktarılan iddialarda canlı hayvanlardan koronavirüsü yayıldığı öne sürülmüştü.

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Wuhan'a 14 Ocak’ta özel uçakla ulaşan DSÖ uzmanları, 14 günlük karantinanın ardından incelemelere başlamıştı.

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Dünyanın en etkin üniversitelerinden 15 araştırmacıdan oluşan, epidemiyoloji ve hayvan bilimleri uzmanlarının da olduğu DSÖ ekibi bir ay boyunca Çin’de kalacak.

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Uzmanlar, dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olan virüsün nasıl ortaya çıktığını, nasıl bulaştığını ve benzer bir salgının gelecekte nasıl önlenebileceği üzerinde araştırma ve incelemeler yapıyor.

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İlk vakanın geçen yıl Ocak ayında tespit edildiği Wuhan’da virüsün bölgedeki balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Wuhan’daki bu pazar 21 Ocak 2020 tarihinden bu yana kapalı.

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Ocak ayının ilk günlerinde Çin’e gitmesi daha önceden planlanan DSÖ ekibi vize sorunlarıyla da karşılaştığı için araştırmaya başlama tarihleri ertelenmişti.

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Çinli yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada vizeyle ilgili sorunun bir “yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını” söyledi.

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