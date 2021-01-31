milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünyada son haber! Virüsün merkezine böyle geldiler
Dünya çok uzun zamandır bu anı bekliyordu. Sonunda o gün geldi çattı. Otelden ayrılarak dünyayı felaketin eşiğine getiren kabusun merkez üssüne geldiler. Gazeteciler tek bir kare fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Soru kabul etmeden, barikatları aşarak içeri girdiler ve dünya nefesini tutarak çıkacak sonucu bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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Dünya nefesini tutmuş bu ziyareti bekliyordu. Otelden ayrılarak araçlarına binen heyet, incelemeler yapmak üzere dünyayı felaketin eşiğine getiren kabusun sıfır noktasında geldi. Basın mensupları fotoğraf almak ve röportaj yapmak için birbirleriyle yarıştı ancak heyet hızlıca barikatları aşarak içeri girdi.
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