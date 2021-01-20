AA
• 20 Ocak 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşinde...
Gelen son dakika haberine göre; Bulgaristan'dan 1989 yılında Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, tekstil fabrikalarına elektrik ve elektronik servis hizmeti vermek amacıyla 1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladı. 130 ülke peşinde! İşte son dakika haberinin detayları...
AA
• 20 Ocak 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir firmanın ürettiği yatak imalat makineleri 130 ülkeye ihraç ediliyor. İşte haberin ayrıntıları...
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Makineleri 130 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Güler, "Aylık 2 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. Sektörü yönlendiren firmayız. Entegre tesis açısından baktığımızda şu anda dünyadaki tesislerin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Şu anda dünyada hangi yatak üreticisi olursa olsun bize tereddütsüz güveniyor. Bu konuda çok iyi olduğumuza inanıyoruz." dedi.
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"Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz"
Güler, çoğunlukla ABD'li firmalarla çalıştıklarını anlattı. İhracatın 3'te birini bu ülkeye yaptıklarını bildiren Güler, "Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz. Ayrıca siparişini aldığımız 13 tesis var. Yani şu anda bu firmaya A'dan Z'ye 20 üretim hattı kurmuş olacağız." bilgisini paylaştı.
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