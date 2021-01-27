Son dakika: Felaket yüzerek geliyor! Dünya bu fotoğrafla dehşete düştü...

Sırbistan, Karadağ ve Bosna konuyla ilgili toplantılar yaptı, ancak alınan kararlardan çok azı hayata geçirildi. Balkan ülkeleri, birçok şehirde tehlikeli seviyelerde hava kirliliği de dahil olmak üzere başka çevresel acil durumlarla da karşı karşıya.