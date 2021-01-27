milliyet.com.tr
• 27 Ocak 2021 - 08:12 • Son Güncelleme:
Son dakika: Felaket yüzerek geliyor! Dünya bu fotoğrafla dehşete düştü...
Associated Press ajansının servis ettiği fotoğraflar dünyayı dehşete düşüren bir şok dalgasının fitilini ateşledi. Nehir boyunca süzülen ve gittikçe büyüyen adacıklar, aynı zamanda yaklaşmakta olan felaketin göstergesiydi. 22 Ocak günü çekilen bu kareler, dün dünyanın gözü önüne serildi. Onlarca yıllık ihmal ülkeyi bu hale getirirken, içler acısı görüntüler dünyayı şoka uğrattı.
milliyet.com.tr
• 27 Ocak 2021 - 08:12 • Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associates Press haber ajansının foto muhabirlerinden Darko Vojinovic, şoke edici fotoğrafları dünyaya dün servis etti.
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