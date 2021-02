Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nı esir aldı! Binlerce denizanası istila etti

'HER SENE DENİZDEN BİR ŞEYLER ALIYORUZ, GEÇTİMİZ SENELERDE BU KADAR YOKTU' Yıllardır İstanbul Boğazı'nda balık tutan Mehmet Sarıyıldız, "Bu sene çok fazla denizanası vardı. Denizin ne problemi varsa artık, böyle oldu. Büyük ihtimalle büyük bir kirliliğin sonucu bu. Bu sene çok çok fazla diğer senelere göre. Bizi de etkiledi. Balık tutarken balıkları oltadan düşürüyor. Yani o kadar yoğun. Diğer senelerde bu kadar yoktu. Her geçen gün denize bir şey vermiyoruz, hep denizden alıyoruz. O yüzden deniz kirliliğinin yol açtığı bir durum bu" ifadelerini kullandı. Bir başka olta balıkçısı da "Deniz çok kirli. Kirlilikten dolayı da denizanaları oluyor. Denizanası olsa yine iyi her türlü çöp var. Oltayı çekerken balıkları düşürüyor denizanaları. İğnelerle denizanası tutuyoruz. Oltayı onlara sallıyoruz" dedi.