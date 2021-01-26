DHA
• 26 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: İşte Mehmetçik'in yeni kamuflajları...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim kıyafetleri, Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaz aylarında aşırı sıcakta, kışın ise sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle mücadele eden Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.
DHA
• 26 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele veren Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.
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