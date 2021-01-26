milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Polis aracıyla üstünden geçti! ABD yangın yeri...
Önce ülkeyi ardından da dünyayı ayağa kaldıran görüntüler sosyal medyadan yayıldı. Hızlı ve Öfkeli filmini aratmayan sokak yarışlarının yapıldığı ihbarını alan polis olay yerine gittiğinde 100 kişilik bir kalabalıkla karşılaştı. Destek isteyen polis aracına ek kuvvet gelmeyince dehşet verici görüntüler yaşandı. Kalabalıktan korkan polis, kaçmaya çalışırken birkaç kişiyi yere devirdi ve birinin de üstünden geçti. Ne olduysa bundan sonra oldu ve ABD bir kez daha yangın yerine döndü. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
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ABD'de sular durulmuyor. Son aylarda başkanlık seçimi ve yemin törenine odaklanan ülkeden yine dünyayı sarsan görüntüler geldi. Aylardır süren polis şiddetine yönelik protestolarda polis kuvvetleriyle siviller arasındaki gerginlik tırmandı.
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Kalabalığın, ünlü Hızlı ve Öfkeli filmindeki gibi sokak yarışları düzenlemek için toplandığı bilgisi yayılırken, ekipler insanları dağıtmak istedi. Ancak kalabalığa müdahale etmek isteyen polis ekipleri, onlarca kişinin tepkisiyle karşılaştı. Destek isteyen polis ekipleri, bekledikleri ek kuvvetin gelmemesinin ardından kalabalığa aracıyla müdahale etti.
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Tacoma Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, direksiydaki polis memuru daha sonra 'güvenli bir noktada durdu' ve yardım istedi. The News Tribune gazetesine konuşan bir tanık, olaylar yaşanmadan kısa süre önce bir itfaiye aracının kavşaktan geçtiğini ve kalabalığın dağıldığını ancak kısa süre içerisinde yeniden toplandıklarını söyledi.
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