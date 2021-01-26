Son dakika haberi: Polis aracıyla üstünden geçti! ABD yangın yeri...

Tacoma Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, direksiydaki polis memuru daha sonra 'güvenli bir noktada durdu' ve yardım istedi. The News Tribune gazetesine konuşan bir tanık, olaylar yaşanmadan kısa süre önce bir itfaiye aracının kavşaktan geçtiğini ve kalabalığın dağıldığını ancak kısa süre içerisinde yeniden toplandıklarını söyledi.