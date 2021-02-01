milliyet.com.tr, BBC Türkçe
• 01 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... Resmen yayınlandı, dünya şokta! Çin sessiz, ABD ise...
Resmi açıklamanın aksine 48 saat sonra harekete geçtiler, gözaltı dalgasıyla başlayan kasırga yönetimin devrilmesiyle sürdü. ABD'den Türkiye'ye dünyanın her yerinden arka arkaya tepkiler gelirken, Washington geri adım atılmaması halinde harekete geçeğini duyurdu. Çin'in sessizliğine dikkat çeken Reuters haber ajansı Myanmar'dan ilk fotoğrafları servis etti, BBC Güney Asya muhabiri Head ise analizine 'Vahim yolda' başlığını attı.
milliyet.com.tr, BBC Türkçe
• 01 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Uluslararası haber ajansları gece yarısı 01.51'de duyurdu, Türkiye'den ABD'ye, Avustralya'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Hindistan'a dünyanın her yerinden saatler içinde peş peşe açıklamalar geldi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak ABD'nin durumu yakından izlediğini bildirdi. Sözcü Psaki, "ABD son yapılan seçimlerin sonuçlarını değiştirme ya da Myanmar'ın demokratik geçişine engel olma girişimlerine karşıdır ve bu yönde atılan adımlar geri döndürülmezse sorumlulara karşı harekete geçecektir" ifadelerini kullandı.
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