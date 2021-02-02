AA
• 02 Şubat 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Seramik kaplı namlu! 'Geleceğin savunma teknolojisi'
Gelen bir son dakika haberine göre; Savunma sanayiinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kez seramik kaplı namlu üretildi. Daha kısa zamanda çok daha yüksek atım sağlayan seramik kaplı namlular lisans ve materyal gibi alanlarda yurt dışı bağımlılığını sona erdirecek. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...
AA
• 02 Şubat 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Türkiye, son yıllarda art arda hayata geçirdiği savunma sanayii hamleleriyle sadece çok daha güçlü platformlara ulaşmakla kalmadı, bu süreçleri yerli ve milli adımlarla güçlendirerek aslında gelecek dönemin temellerini de attı.
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TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın derlediği bilgilere göre; varılan noktada bambaşka bir alandan daha müjde geldi. Türkiye, tamamen yerli ve milli imkanlarla ilk kez seramik kaplı namlu üretmeyi başardı.Peki ama seramik kaplı namlu Türk savunma sanayii için ne anlama geliyor? Bu gelişme neden önemli? Bu teknolojiyi dünyada uygulayabilen ülkeler kimler? Tüm bu soruların yanıtını seramik namluyu üretmeyi başaran Ankara merkezli savunma sanayi firmasının Genel Müdürü Fazıl Hızal ile konuştuk.
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Yaklaşık 2000’li yılların başından bu yana sektörde farklı alanlarda hizmet verdiklerini anlatan Hızal, elektromanyetik top çalışmalarına yoğunlaştıklarını ve aslında mühimmat-balistik konularıyla ilgili çalışmalara da bu vesileyle girdiklerini söylüyor.TSK ve savunma sanayiindeki diğer kurumlarla çalıştıkları sırada hemen bütün projelerde ya lisans ya da parça temini konusunda bir şekilde yurt dışına bağımlı olunduğunu gördüklerini kaydeden Fazıl Hızal, namlu konusundaki benzer sorunları fark ettiklerini söyledi.
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“Biz elektromanyetik top çalışırken, savunma sanayiinde namlu imalatında kaplama ve yiv-set açılması ile ilgili bazı sorunlar mevcuttu” diyen Hızal, sonrasını şöyle anlatıyor:“Namlu imalatı için makine ve makinada kullanılan özel metal parçalar sorun oluyor, makinayı bulsanız vasıflı çelik temini sıkıntı oluyor, tüm bunları edinseniz makine bakımı parçası ya da eldeki özel uçların stok miktarından dolayı aksaklıklar yaşanıyor…
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Kaldı ki bu süreçte lisanslı namluları ve aldığımız sistemleri üretirken bile bazen sorunlar oluyor. Böyle durumlarda sorunları çözmek amacıyla çok müdahalede bulunamıyorsunuz çünkü dışarıdan alıp, reçeteye uygun üretmişsiniz. Gerisini pek bilmediğiniz için sıkıntı yaşandığında çözüm de üretemiyor ya da zaman kaybettikten sonra bir çare buluyorsunuz.Biz bunları görünce namlu üretimine yöneldik ve klasik yöntemlerden farklı olarak, ‘geleceğin teknolojisi’ olarak kabul gören bir yöntemle bunu başarmak istedik. Seramik kaplı namlu üretme fikri böyle bir sürecin ardından vücut buldu.”
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AŞINMA DİRENCİ ÇOK DAHA YÜKSEK
Seramik kaplı namlunun üretim sürecini anlatan Fazıl Hızal’a ‘Bu ürünün Türk savunma sanayiine katkısı ne olacak?’ sorusunu da yönelttik.Hızal’a göre Türkiye bu adımı atarak çelik namlulardan ve kromdan daha iyi sonuçlar veren ve aşınma direnci çok yüksek olan bir namluya kavuşmuş olacak.İşin diğer tarafında ise maliyet, üretim, dışa bağımlılık ve diplomasi masasındaki konumumuz gibi farklı başlıklar var.
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Hızal, seramik kaplı namlu kullanılması halinde neler değişeceğini şöyle anlattı:
“Somut bir örnek üzerinden gidelim… Örneğin mevcut şartlarda 40 milimetre top üretmenin maliyeti çok yüksek ve yaklaşık 2 aylık bir üretim süreci var. Bu maliyetin yarı yarıya düştüğünü, üretim zamanının 1 ay olduğunu düşünün… Çok daha kısa sürede çok daha düşük maliyete aynı işi yapan bir ürüne kavuşmuş olacaksınız.Türkiye SİHA’lar yapıyor, gemiler üretiyor, kara araçları projelerini hayata geçiriyor... Bunların hepsinde bir şekilde silah sistemi entegre ediliyor. İlgili silah sistemlerini tamamen kendi yerli tasarımınızı, milli imkanlarınızla yapmadığınızda bir süre sonra çeşitli kısıtlamalar, ambargo tehditleri, ‘Başkasına satamazsın’ baskıları geliyor…
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Ankara, dünyanın dört bir yanına seramik kaplı namlu ihraç edebilecek bir konuma gelebilir. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda sahadaki başarınızın artması demek oluyor ki bu da nihayetinde sizi masada da güçlü kılıyor. Yani işin diplomasi boyutunda da aslında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor bu tür ürünler.”
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KOROZYONU TAMAMEN ENGELLEDİK
Genel Müdür Fazıl Hızal, seramik kaplı namluyu deniz suyunda da test ettiklerini ve yaklaşık 4 aylık sürecin sonunda en ufak bir paslanma belirtisi dahi olmadığını belirterek, “Deniz Kuvvetleri için en büyük sorunlardan biri korozyon. Seramik kaplı namluda korozyonu tamamen engelledik. Farklı namlu çaplarında çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda seramik kaplı namlu uygulamalarımız platformlarda gerçek atış testlerine tabi tutulacak” dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek.
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231 METRE UZUNLUĞUNDA, 32 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 27 BİN TON AĞIRLIĞINDA
TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.
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AK40-GL BOMBA ATARI
Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı.
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Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatı bulunuyor. Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri haline geldiklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için SSB'nin düzenlediği ihaleye katıldıklarını anlatan Akdaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçik'in kullanımı için AK40-GL bomba atarı ürettiklerini dile getirdi.
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İşte Altay tankının özellikleri...
Türkiye'nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Altay, Türkiye'nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır.
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MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ KULLANIMA SUNULUYOR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özellikleriyle ön plana çıkan, meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-55) güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.
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MENZİLİ 3 BİN 600 METREYİ BULUYOR
MPT-55, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.Yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkan MPT-55, TSK'nin ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.
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Ağırlığı 3 bin-3 bin 300 gram olan tüfekle dakikada 850 atım gerçekleştirilebiliyor. Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu bulunan MPT-55'in etkili menzili 400 metre iken maksimum menzili 3 bin 600 metreye ulaşıyor.Tüfek, 30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjöre ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip.
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ASİSGUARD Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, ''Ülkemizin ilk silahlı milli drone sistemi olma özelliği taşıyan Songar, hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye, operasyon sonrası hasar belirlenmesinden gerçek zamanlı görüntü aktarımına kadar kritik birçok görevi icra edebiliyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar'ın güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz. Yerli sanayimizi yenilikçi milli teknolojilerle ileri taşımaya odaklanarak yatırımlarımıza devam ederken, Songar'a yeni gelişmiş özellikler kazandırmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.
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ASELSAN tarafından geliştirilen Deniz Elektronik Harp Süiti'nin fabrika kabul testlerinden ilki başarıyla tamamladı.Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu Projesi ile anavatandan uzak coğrafyalarda, insani yardım harekatından muharip olmayanların tahliyesine, arzu edilen bir bölgede kara harekatı icra edilebilmesinden başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapabilme imkanına kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli yetenekler kazanacak.
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Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, "Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) tanıtılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği Tüfeğe Monte Lazer Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç.Dr. Aydın Yeniay, lazer silahı hakkında bilgi verdi.Bir süredir lazer silahı teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen Yeniay, şu bilgileri verdi:
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"Tüfeğe Monte Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."
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