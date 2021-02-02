Son dakika haberi: Seramik kaplı namlu! 'Geleceğin savunma teknolojisi'

Kaldı ki bu süreçte lisanslı namluları ve aldığımız sistemleri üretirken bile bazen sorunlar oluyor. Böyle durumlarda sorunları çözmek amacıyla çok müdahalede bulunamıyorsunuz çünkü dışarıdan alıp, reçeteye uygun üretmişsiniz. Gerisini pek bilmediğiniz için sıkıntı yaşandığında çözüm de üretemiyor ya da zaman kaybettikten sonra bir çare buluyorsunuz.Biz bunları görünce namlu üretimine yöneldik ve klasik yöntemlerden farklı olarak, ‘geleceğin teknolojisi’ olarak kabul gören bir yöntemle bunu başarmak istedik. Seramik kaplı namlu üretme fikri böyle bir sürecin ardından vücut buldu.”