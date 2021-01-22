Son Dakika: Yeni tip koronavirüs korkutuyor! Türkiye için de dikkat çeken yorum...

'TEPETAKLAK EDEBİLİR' Prof. Dr. Unutmaz, başka risklerin de söz konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Yeni varyantın aşılara karşı direnç geliştirme durumu ortaya çıkarsa, salgının gidişatını bir kez daha tepetaklak edebilir. Bugüne kadar hiç olmadığından daha sıkı şekilde tedbirlere başvurulup aşılamanın mümkün olan en hızlı sürede tamamlanması gerekiyor. Yeni varyantların yayılması tabloyu çok kötü bir duruma getirebilir.