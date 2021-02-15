Son Dakika Haberler: Yeni dönem başladı! Kısıtlamalarda esneme ve yeni normalleşme...

Yeni dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.