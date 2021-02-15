• 15 Şubat 2021 - 14:45 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler: Yeni dönem başladı! Kısıtlamalarda esneme ve yeni normalleşme...
Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs ile mücadelede yeni dönem bugün başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'yerinde karar dönemi' ile birlikte il bazında koronavirüs kısıtlamalarında esneme ve yeni normalleşme adımları gündeme gelecek. Ayrıca İstanbul Valiliği de kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren aldığı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak kararında bir değişikliğe gitti. Bugün kar nedeniyle eğitime ara verilen iller hariç tüm yurtta köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim de başladı İşte koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerinin tüm detayları...
• 15 Şubat 2021 - 14:45 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, bugünden itibaren, il bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması, canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti. Sabah gazetesinin haberine göre, bu dönemin adının ise, 'yerinde karar dönemi' olduğunu belirtti. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.
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MUTASYON VE AŞI ÇALIŞMALARI
Sağlık Bakam Fahrettin Koca'nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.
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Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.
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İSTANBUL'DA YENİ TOPLU TAŞIMA KARARI
Öte yandan İstanbul Valiliği, kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirmişti. Yasak uyarınca 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları’yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu.
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İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzerdi bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük bir önem taşıyor.
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Sizlerden ricam, çocuğunuzun cardı derse katılımını ve TRT EBA kanallarım takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz. Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun bir şekilde evlatlarım okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var.
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