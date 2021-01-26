Mithat Yurdakul
• 26 Ocak 2021 - 07:12 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Müjde geldi! Nefes aldıracak adım, ertelendi...
Son dakika gelen habere göre kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi. Sinema salonu, kıraathane, internet kafe, çay bahçesi gibi işletmeler ertelemeden faydalanırken, paket servis ve gel-al hizmeti verdiği için restoranlar kapsam dışı olacak.
Mithat Yurdakul
• 26 Ocak 2021 - 07:12 • Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme sürelerini erteleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
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3 Ne kadar süreyle ertelenecek?
Düzenlemeyle ilgili verilen örneğe göre, İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle mücbir sebep halinde sayılan bir işletme, 5 Mart 2021’de faaliyetine tekrar başlaması halinde, mücbir sebep hali 1 Aralık 2020-4 Mart 2021 tarihlerini kapsayacak.
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4 Hangi sektörler kapsamda?
Erteleme kapsamına giren faaliyet alanlarının tespitinde, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak. İşletmeciler, kodlarını vergi dairesine sorarak kapsama girip girmediğini teyit edebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mücbir sebep kapsamına alınan işletmeleri şöyle açıkladı:
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