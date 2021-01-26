Son dakika haberleri: Müjde geldi! Nefes aldıracak adım, ertelendi...

Tahakkuk eden vergilerin vadesi ise 2020 Kasım dönemi için 31 Mayıs 2021, 2020 Aralık dönemi için 30 Haziran 2021, 2021 Ocak dönemi için 2 Ağustos 2021, 2021 Şubat dönemi için ise 31 Ağustos 2021 olacak.