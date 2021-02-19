milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
Son dakika: İhanetin böylesi... Hamile kızının sevgilisini çaldı!
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İngiltere, hamile kızının sevgilisini çalan 44 yaşındaki kadını konuşuyor. Altı torunu olan Georgina Aldridge ve 29 yaşındaki yeni sevgilisi Ryan Shelton, The Sun gazetesi ihanetlerini dünyaya duyurduktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Ryan ayrıca, "Olanlardan kimse hoşlanmayacak ama bu onları ilgilendirmez. Bu hikayede sandığınızdan daha fazlası var ama şimdilik tüm söylemek istediğim bu." diye konuştu. Ryan kararının arkasında durduğunu söylse de, ihaneti aile ve arkadaşları arasında şok etkisi yarattı ve öfke patlamasına neden oldu.
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