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milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:

Son dakika: İhanetin böylesi... Hamile kızının sevgilisini çaldı!

24 yaşındaki karnı burnunda hamile kızının üç yıllık sevgilisini çalan anne, önce İngiltere sonra da dünya basınında gündem yarattı. The Sun gazetes, akılalmaz ihaneti duyurduktan sonra çift eleştiri yağmuruna tutuldu.

milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
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İngiltere, hamile kızının sevgilisini çalan 44 yaşındaki kadını konuşuyor. Altı torunu olan Georgina Aldridge ve 29 yaşındaki yeni sevgilisi Ryan Shelton, The Sun gazetesi ihanetlerini dünyaya duyurduktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.

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24 yaşındaki yeni anne Jess Aldridge, geçen ay doğum yaptıktan sonra hastaneden döndüğünde, annesi ve Ryan'ı birlikte bulduğunu anlattı. 44 yaşındaki Georgina ve genç sevgilisi Ryan, şimdilik kız kardeşinin evinde kalıyor ancak çift yakında kendi "aşk yuvalarına" geçmeyi planladıklarını söylüyor.

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Taze aşıklar, Facebook'taki ilişki durumlarını "ilişkide" olaran değiştiren ve aşklarını dünyaya duyurdu. The Sun gazetesine açıklama yapan Ryan, "Kimsenin ne düşündüğü umrumda değil, Georgina'ya aşığım ve bunu herkes bilsin istiyorum." diye konuştu.

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Hamile sevgilisini terk ederek onun annesiyle birlikte olmaya başlayan Ryan, sözlerine şöyle devam etti: "Başkalarının fikirleri beni hiç rahatsız etmiyor. Ne olduğunu ben biliyorum. Her hikayenin iki yüzü vardır ve tüm bunların arkasındaki gerçeği biliyorum."

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Ryan ayrıca, "Olanlardan kimse hoşlanmayacak ama bu onları ilgilendirmez. Bu hikayede sandığınızdan daha fazlası var ama şimdilik tüm söylemek istediğim bu." diye konuştu. Ryan kararının arkasında durduğunu söylse de, ihaneti aile ve arkadaşları arasında şok etkisi yarattı ve öfke patlamasına neden oldu.

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Sosyal medyada paylaşılmış ancak daha sonra silimiş bir gönderide, bir aile üyesi öfkesini Georgina'ya kustu: "Kızının erkek arkdaşıyla birlikte olmak, birçok insan için ömür boyu tutulacak bir kin. Sen haksızsın."

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Georgina Aldridge'in isminin açıklanmasını istenmeyen aile dostlarından biri, "Georgina'nın kocasını bırakıp ondan 15 yaş küçük biriyle kaçtığına inanamıyoruz." dedi. Jess, karnı burnunda hamileyken, anne Georgina ve 56 yaşındaki kocası Eric ile birlikte yaşıyordu.

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Birkaç hafta içinde Georgina, Ryan'la flört etmeye başladı. Jess Reuben adını verdiği yeni doğmuş bebeğiyle hastaneden eve geldiğinde, annesi ve çocuğunun babası olan sevgilisi kaçmışlardı.

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Jess annesiyle yüzleştiğinde Georgina, iddiaya göre omuz silkti ve gayet rahat bir tavırla "Kime aşık olduğumuza kendimiz karar veremeyiz" dedi. Jess, annesinin kendisinden özür bile dilemediğine inanamadığını söyledi.

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Geçen ayın sonunda kaçtıktan sonra Georgina ve Ryan, kız kardeşi Charlie Floyd’un kiraladığı 330 bin sterlinlik yarı müstakil evde kalıyor. 32 yaşındaki Charlie, komşularına çifti geri çeviremeyeceğini söyledi.

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The Sun'a açıklama yapan komşu, "Georgina ve Ryan son birkaç haftadır kanepede uyuyorlar, görünüşe göre kiralamak için yeni bir yer bulmuşlar ama ay sonuna kadar hazır olmayacak, bu yüzden şimdilik kız kardeşinde kalıyor." dedi.

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Jess ve Ryan, üç yıl önce internette tanıştı ve birlikte olmaya başladı. 2019 yılında ilk çocukları dünyaya gelince Jess, işi bırakarak evde çocuklarıyla ilgilenmeye başladı. Jess daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

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"Annem çocuk bakımına yardım edeceğini söyledikten sonra annem ve babamla yaşamaya başladık. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle aylarca evde birlikte yaşamak zorunda kaldık. Özellikle Ryan ve annem her zaman çok flört ettikleri için çok zordu. Çok rahatsız hissettim, korkunç bir deneyimdi."

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"Genellikle, babamla ben kanepede televizyon izlerken her gece mutfakta içerler, gülerler ve şakalaşırlardı. Onlarla yüzleşip aralarında bir şey olup olmadığını sorduğumda karşı çıktılar."

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