Son dakika: İhanetin böylesi... Hamile kızının sevgilisini çaldı!

Ryan ayrıca, "Olanlardan kimse hoşlanmayacak ama bu onları ilgilendirmez. Bu hikayede sandığınızdan daha fazlası var ama şimdilik tüm söylemek istediğim bu." diye konuştu. Ryan kararının arkasında durduğunu söylse de, ihaneti aile ve arkadaşları arasında şok etkisi yarattı ve öfke patlamasına neden oldu.