milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
Son dakika: İki gün arayla vahşet! Kana bulanmış çırılçıplak...
Dünya Ukrayna'da iki gün arayla meydana gelen kanlı cinayetleri konuşuyor. 30'lu yaşlardaki iki adamın, iki gün arayla babalarını canice katlettiği cinayetler, önce ülke sonra da dünya gündemine oturdu. Son dakika haberine göre cinayetlerdeki kan dondura ndetaylar bir bir gün yüzüne çıkıyor.
milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Ukrayna, dünyayı dehşete düşüren iki olayla çalkalanıyor... Önce ülke çağında manşetlere taşınan kanlı cinayetler, anında dünyada son haber oldu.
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