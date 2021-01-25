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milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:

Son dakika: İki gün arayla vahşet! Kana bulanmış çırılçıplak...

Dünya Ukrayna'da iki gün arayla meydana gelen kanlı cinayetleri konuşuyor. 30'lu yaşlardaki iki adamın, iki gün arayla babalarını canice katlettiği cinayetler, önce ülke sonra da dünya gündemine oturdu. Son dakika haberine göre cinayetlerdeki kan dondura ndetaylar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Ukrayna, dünyayı dehşete düşüren iki olayla çalkalanıyor... Önce ülke çağında manşetlere taşınan kanlı cinayetler, anında dünyada son haber oldu.

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Ukrayna'da komşuları tarafından sokaklarda çırılçıplak ve üzeri kanlar içinde yürürken görülen adam, polis ekiplerine haber verilmesinin ardından tutuklandı.

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Tanıklar, 30 yaşındaki Dmitry Ponomarenko'yu, 53 yaşındaki babası Igor Ponomarenko'nun kesilmiş başını kana bulanmış halde taşırken gördüklerini iddia ediyor.

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Komşuları onu dehşet içinde seyrederken, çıplak adamın Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde bir bankta, sakince oturduğunu ve bir sigara yaktığını söyledi.

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Polis memurları olay yerine vardıklarını, korkunç bir görüntü ile karşılaştı. Katil Ponomarenko, babasının kestini kafasını etrafta park halindeki otomobillere vurarak dolaşıyordu.

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Memurlar, 30 yaşındaki Dmitry Ponomarenko'nun apartman dairesinde iki ceset buldu. Bunlardan biri, yatağın üzerinde duran Igor Ponomarenko'nun başı kesilmiş cesediydi. Diğeri ise, 32 yaşındaki Aleksandr Demchenko'ya aitti.

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Tanıklar, polisler tarafından neden kurbanları öldürdüğü sorulduğunda Ponomarenko'nun "Mecbur kaldığım için" cevabını verdiğini ve "Kendisine tapılmayan bir tanrı" olduğunu iddia ettiğini söyledi.

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Bir polis sözcüsü yerel basına yaptığı açıklamada, "Elinde kesik bir başla mahallede yürüyen bir adamı bildiren dehşete düşmüş insanlardan ihbar aldık." dedi ve ekledi:

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"Yetkililer, gözaltına alınan Ponomarenko hakkında çifte cinayetten ceza davası açtı. Suçlu bulunduğu takdirde 15 yıla kadar hapisle karşı karşıya."

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Dehşete düşüren bir başka olay, Ukrayna'nın güneyindeki Domanevka köyünde gerçekleşti. Korkunç saldırıyı gerçekleştiren silahlı adam sonunda polise teslim oldu.

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Ağır silahlı bir adam, bir çatışmada üç polis memurunu yaralamadan önce babasının cinsel organını kesti. 55 yaşındaki kurbanın elleri kelepçelenmişti, saldırının ardından kanlar içerisindeki adam Domanevka köyündeki kız kardeşinin evine kaçmayı başardı.

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Polis, üç kişinin saldırgan tarafından vurulduğu olay yerine olabildiğince çabuk gelmeye çalıştı. Kurşun geçirmez yelek giyen 36 yaşındaki adam, sonunda teslim olduğu ikinci bir çatışmanın ardından gözaltına alındı.

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Ukrayna polisi, evin uzaktan kontrollü patlayıcılarla dolu olduğunu söyledi. Saldırgan, babasını hadım ettiğini, ayrıca onun burnunu ve dudaklarını da kestiğini itiraf etti ve polislere "bundan çok memnun olduğunu" söyledi.

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