AA
• 21 Ocak 2021 - 12:15 • Son Güncelleme:
Son dakika: İlk başta sıra dışı gördüler! Avrupa sıraya girdi
Uşak'ta bir deri firmasının geliştirdiği ve uluslararası deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf derinin, uluslararası markaların ürünlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.
AA
• 21 Ocak 2021 - 12:15 • Son Güncelleme:
1
Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) deri işleme sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Kanay Deri firması, geleneksel deri ürünlerinden farklı malzemeler geliştirmek üzere çalışma başlattı.
3
5
7