• 13 Şubat 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
Son dakika... İşte yeni normalleşme kriteri! Flaş maske kararı
Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs pandemisi devam ederken Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kısıtlamaları esnetecek yerel bazlı normalleşme adımları için çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Buna göre il bazlı puanlama sistemi oluşturulacak. İllere özel normalleşme adımları ile bazı illerde örneğin restoran veya okullar açılabilecek. Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, kitlesel aşılamada sıranın 65 yaş üstüne gelmesiyle birlikte kısıtlamaların esnetilmesinin de gündeme alınabileceği görüşünde. Bu arada halka açık alanlarda maskesiz dolaşılmasıyla ilgili yasak kararı sürerken çok konuşulacak yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte koronavirüs gündemiyle ilgili yaşanan son dakika haberlerinin ayrıntıları...
• 13 Şubat 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerel bazlı normalleşme adımlarına işaret etti. Konu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda da gündeme geldi. Yerel bazlı atılacak normalleşme adımları için puanlama sistemi oluşturulmasının planlandığı öğrenildi.
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Test sayısı, pozitiflik oranı, 7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak ve bir puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Puanlama sistemine göre o il, ilçe ya da beldede okullar yüz yüze eğitime geçebilir mi, restoranlar ya da kafeler açılabilir mi, sokak kısıtlaması kaldırılabilir mi karar verilecek.
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KOMŞU İKİ İLÇEDE FARKLI OLABİLECEK
CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın haberine göre, örneğin bir ilde puanlama sistemine göre restoranlar açılabilecek ama yüz yüze eğitim için aranan puan kriteri beklenecek ya da parametrelere göre bir ilçede restoranlar ve kafeler açılabilirken komşu ilçe de kapalı olabilecek. Puanlama sistemi için Sağlık Bakanlığı bir alt yapı oluşturmaya hazırlanıyor. Sistem merkezden takip edilecek ancak yerelde karar mekanizması olabilecek.
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Kısıtlı il ve ilçelerde pilot olarak uygulanacak. Benzer bir çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Bu noktada özellikle il-ilçe bazlı okulların açılmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle o çalışmada da kaç bin nüfusta kaç vaka sayısı olursa okullar kapalı tutulmalı gibi seçenekler üzerinden sistem anlatıldı. Çalışmanın olgunlaşıp kabine toplantısında kabine üyelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması bekleniyor.
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65 YAŞ İÇİN SOKAK SİNYALİ
Bu arada Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “65 yaş ve üstüne aşılama başladı. İkinci dozdan iki hafta sonra koruma etkisini gösterir. Yaşlılarda can kayıplarını düşürecektir. Sınırlamaların da hafiflemesi mümkün olabilir” dedi.
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Türkiye gazetesinden Neşra Durmaz'ın haberine göre, kitlesel aşılamada sıra 65 yaş üstüne geldi. Salgında bugüne kadar can kayıplarının, genellikle +65 yaş grubunda görüldüğünü belirten Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu sebeple dünyada ilk önceliğin de sağlık çalışanlarından sonra bu gruba verildiğini söyledi.
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MÜLKİYET HAKKINI DEVLETE DEVRETTİ
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi. Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinin tıp fakültesine dönüştürülmesi amacıyla, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen 8 yerli aşı projesi olduğunu anımsattı.
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ERÜ'de Prof. Dr. Özdarendeli öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasında faz-2'ye geçildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti.
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MEB KURALLARI BELİRLEDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
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