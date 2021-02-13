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• 13 Şubat 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:

Son dakika... İşte yeni normalleşme kriteri! Flaş maske kararı

Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs pandemisi devam ederken Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kısıtlamaları esnetecek yerel bazlı normalleşme adımları için çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Buna göre il bazlı puanlama sistemi oluşturulacak. İllere özel normalleşme adımları ile bazı illerde örneğin restoran veya okullar açılabilecek. Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, kitlesel aşılamada sıranın 65 yaş üstüne gelmesiyle birlikte kısıtlamaların esnetilmesinin de gündeme alınabileceği görüşünde. Bu arada halka açık alanlarda maskesiz dolaşılmasıyla ilgili yasak kararı sürerken çok konuşulacak yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte koronavirüs gündemiyle ilgili yaşanan son dakika haberlerinin ayrıntıları...

• 13 Şubat 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerel bazlı normalleşme adımlarına işaret etti. Konu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda da gündeme geldi. Yerel bazlı atılacak normalleşme adımları için puanlama sistemi oluşturulmasının planlandığı öğrenildi.

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Test sayısı, pozitiflik oranı, 7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak ve bir puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Puanlama sistemine göre o il, ilçe ya da beldede okullar yüz yüze eğitime geçebilir mi, restoranlar ya da kafeler açılabilir mi, sokak kısıtlaması kaldırılabilir mi karar verilecek.

3KOMŞU İKİ İLÇEDE FARKLI OLABİLECEK

KOMŞU İKİ İLÇEDE FARKLI OLABİLECEK

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın haberine göre, örneğin bir ilde puanlama sistemine göre restoranlar açılabilecek ama yüz yüze eğitim için aranan puan kriteri beklenecek ya da parametrelere göre bir ilçede restoranlar ve kafeler açılabilirken komşu ilçe de kapalı olabilecek. Puanlama sistemi için Sağlık Bakanlığı bir alt yapı oluşturmaya hazırlanıyor. Sistem merkezden takip edilecek ancak yerelde karar mekanizması olabilecek.

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Kısıtlı il ve ilçelerde pilot olarak uygulanacak. Benzer bir çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Bu noktada özellikle il-ilçe bazlı okulların açılmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle o çalışmada da kaç bin nüfusta kaç vaka sayısı olursa okullar kapalı tutulmalı gibi seçenekler üzerinden sistem anlatıldı. Çalışmanın olgunlaşıp kabine toplantısında kabine üyelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması bekleniyor.

5YENİ MASKE KARARI

YENİ MASKE KARARI

Öte yandan maske kısıtlaması ve cezalarla ilgili ilgili de Yargıtay yeni bir karara imza attı. Bir vatandaşa maske takmadığı gerekçesiyle kesilen idari para cezasının iptali yönünde karar veren Yargıtay, başka bir vatandaşın cezasıyla ilgili ters yönde bir karar aldı.

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Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan ve Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Bolu'da maske takmadığı için 900 lira ceza yiyen Nilgün Kızılırmak'ın cezasını kaldıran Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını yüksek mahkeme değerlendirdi.

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Yüksek mahkeme bu kararı oy çokluğuyla bozdu. Yargıtay kararında Nilgün Kızılırmak'a 250 liradan bin liraya kadar idari para cezası verilmesi gerektiği vurgulandı.

865 YAŞ İÇİN SOKAK SİNYALİ

65 YAŞ İÇİN SOKAK SİNYALİ

Bu arada Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “65 yaş ve üstüne aşılama başladı. İkinci dozdan iki hafta sonra koruma etkisini gösterir. Yaşlılarda can kayıplarını düşürecektir. Sınırlamaların da hafiflemesi mümkün olabilir” dedi.

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Türkiye gazetesinden Neşra Durmaz'ın haberine göre, kitlesel aşılamada sıra 65 yaş üstüne geldi. Salgında bugüne kadar can kayıplarının, genellikle +65 yaş grubunda görüldüğünü belirten Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu sebeple dünyada ilk önceliğin de sağlık çalışanlarından sonra bu gruba verildiğini söyledi.

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Prof. Dr. Hasöksüz, “Bu yaş grubunda aşılama sayesinde ölüm oranlarında düşüş olacaktır. İlk dozdan 28 gün sonra ikinci dozlarını yaptıracaklar. Koruma ise ikinci dozdan iki hafta sonra başlayacak. Böylelikle, yaşlılara uygulanan sınırlamaların hafiflemesi de mümkün olacak” diye konuştu.

11AŞI TEMİN ETMEK ÇOK DAHA ÖNEMLİ

AŞI TEMİN ETMEK ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Prof. Hasöksüz, “Yakın gelecekte, aşı üreten firmaların sayısı artacak, piyasaya daha çok aşı çıkacak. Sağlık Bakanlığı, farklı tipleri de olsa onaylanmış her aşıyı temin etme yoluna gitmektedir. Aşı tiplerinden ziyade önemli olan, aşıların ülkeye gelmesidir.

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Yerli aşılarımızdan biri, ikinci faza başladı. Bir diğer, birinci fazı tamamlamak üzere. Üç aşımız gelecek hafta birinci faza başlayacak. Yerli aşıların üretimiyle yurt dışından aşı temin etme konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacak” dedi.

13GÜNDE BİR MİLYON AŞILAMA

GÜNDE BİR MİLYON AŞILAMA

“Toplumun %60’ının aşılanması” hedefine ne zaman ulaşılacağıyla ilgili ise Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılamanın oldukça hızlı gittiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

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Aşılar, bütün ülkeye dağıtıldığında günde bir milyon aşı, çok kolaylıkla yapılabilecektir. %60’ın aşılanmasıyla, dolaşımdaki virüs sayısı da çok azalacağı için günlük vaka ve ölümler de çok aşağılara inecek.

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Hastalık yok olmayacak; ancak maskeli de olsa normale yakın bir hayat dönebileceğiz. Bu tip salgınlarda sadece kendi insanımızın aşılanması yeterli değil, diğer ülkelerdeki insanların da aşılanması önem taşıyor.

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Türkiye, 100 bin kişideki aşılama oranına bakılınca günde 0,08 aşılama hızıyla dünyada 18. sırada yer alıyor. Aşıların iki hafta laboratuvar incelenmesi ve onay süreci, bu aşılama hızını düşük göstermektedir. Gelecek haftalarda bu hızın da artacağı kanaatindeyim.

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Koronavirüsle mücadele çerçevesinde sağlık görevlileri ikinci doz aşılarını olurken, en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstünde ilk aşılama da başladı. Ayrıca 60 yaş ve üzerindeki eşlerine de ilk doz aşıları uygulanıyor.

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+65 yaşın aşılanmasıyla, ‘1. Aşama’da yer alan bütün gruplar, ilk doz aşılarını vurulmuş olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan “Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor.

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60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecek. Randevularınızı web sayfamız ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim” paylaşımıyla duyurmuştu. Randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri ya da "Alo 182"den alınabiliyor.

20MÜLKİYET HAKKINI DEVLETE DEVRETTİ

MÜLKİYET HAKKINI DEVLETE DEVRETTİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi. Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinin tıp fakültesine dönüştürülmesi amacıyla, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen 8 yerli aşı projesi olduğunu anımsattı.

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ERÜ'de Prof. Dr. Özdarendeli öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasında faz-2'ye geçildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti.

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Bu, takdirin ötesinde, ben kendisine bir alkış istiyorum. Hiçbir şahsi kaygısı olmadan, kendi mülkiyetiyle ilgili endişe duymadan sadece bir şartı vardı, 'Yüzde 1 Ar-Ge çalışmalarına pay ayrılırsa bundan memnun olurum' dedi."

23MEB KURALLARI BELİRLEDİ

MEB KURALLARI BELİRLEDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

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1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak.

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Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

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