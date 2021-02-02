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milliyet.com.tr, BBC Türkçe
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 01:33 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son Dakika...Kabus büyüyor! ABD basÄ±nÄ±nÄ±n flaÅŸ iddiasÄ± gündemi sarstÄ±

Myanmar'da gerÃ§ekleÅŸen darbe tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere, ABD ve birÃ§ok Ã¼lke darbeyi ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±. Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ve iktidar partisinden diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey isimlerinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duyurulan darbe sonrasÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden yaptÄ±rÄ±m kartÄ±nÄ± masaya koydu. Myanmar bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Fiili lider Suu Ã‡ii ile ilgili ABD basÄ±nÄ±ndan gelen iddia gÃ¼ndeme otururken akÄ±llara "tarih tekerrÃ¼rden ibaret" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ getirdi...

milliyet.com.tr, BBC Türkçe
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 01:33 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Myanmar ordusunun yayÄ±n organÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±larÄ±n ardÄ±ndan darbe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. BugÃ¼n ise ABD basÄ±nÄ±ndan fiili liderle alakalÄ± Ã§ok konuÅŸulan bir iddia geldi.

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Ãœlke idaresinin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Min Aung Hlaing'in elinde olduÄŸu, darbenin 8 KasÄ±m 2020 seÃ§imlerinde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

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Darbenin ardÄ±ndan Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildiÄŸini aÃ§Ä±klayan ordu, Myanmar'Ä±n bir seneliÄŸine askeri yÃ¶netimle idare edileceÄŸini bildirdi.

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Ä°ktidar partisi, halka, ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kma ve askeri diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe dÃ¶nÃ¼lmesine izin vermeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

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SeÃ§im Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Ã‡ii'nin partisinin zaferiyle sonuÃ§lanan seÃ§imde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. Myanmar ordusu, seÃ§imlerde ana muhalefetteki Birlik Ä°Ã§in DayanÄ±ÅŸma ve KalkÄ±nma Partisini (USDP) desteklemiÅŸti.

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Ãœlkedeki darbe dÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. ABD'den BM'ye, TÃ¼rkiye'den Ä°ngiltere'ye tepki yaÄŸarken Ã‡in'in sessiz kalmasÄ± dikkat Ã§ekiciydi.

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Suu Ã‡ii'nin durumu hakkÄ±nda kendilerine endiÅŸelenilmemesi yÃ¶nÃ¼nde telkinlerde bulunulduÄŸunu aktaran milletvekili, "Ancak endiÅŸeliyiz. Bir fotoÄŸraf gÃ¶rÃ¼rsek rahatlama olur." dedi.Â 

8EV HAPSÄ°

EV HAPSÄ°Â

Myanmar'da, 1988'de de askeri darbeyle yÃ¶netimi ele geÃ§iren ordu, Suu Ã‡ii'yi 1989'da yine ev hapsine gÃ¶ndermiÅŸti.Â 

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Suu Ã‡ii, 6 yÄ±l sÃ¼ren esaretin ardÄ±ndan Temmuz 1995'te Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸurken cunta yÃ¶netimi, EylÃ¼l 2000'de baÅŸka bir kente gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Suu Ã‡ii'yi yakalayarak seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± deldiÄŸi gerekÃ§esiyle yeniden ev hapsine almÄ±ÅŸtÄ±.

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Financial Times gazetesinin haberine gÃ¶re, Ulusal Demokrasi BirliÄŸi'nden (NLD) ismi aÃ§Ä±klanmayan bir milletvekili, Suu Ã‡ii'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Nepido'daki evinde tutulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

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MayÄ±s 2002'de ÅŸartsÄ±z salÄ±verilen Suu Ã‡ii, bir sonraki yÄ±l destekÃ§ileriyle devletin desteklediÄŸi bir grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.

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Daha sonra cezasÄ±nÄ± evde sÃ¼rdÃ¼rmesine karar verilen Suu Ã‡ii, bu sÃ¼rede NLD yetkilileri ve seÃ§ilmiÅŸ diplomatlarla bir araya gelebilse de oÄŸullarÄ± ve eÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti.Â 

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Ev hapsi yÄ±llarÄ±nda Suu Ã‡ii'nin eÅŸi Aris, kansere yakalanmÄ±ÅŸ ve durumu giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸmiÅŸti. Askeri yetkililer, Suu Ã‡ii'ye eÅŸini gÃ¶rmek Ã¼zere Ä°ngiltere'ye gitmesi iÃ§in izin vermiÅŸ ancak Suu Ã‡ii, dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Myanmar'a alÄ±nmama korkusuyla bunu reddetmiÅŸti.

14AUNG SAN SUU Ã‡Ä°Ä°NÄ°N HÄ°KAYESÄ°

AUNG SAN SUU Ã‡Ä°Ä°'NÄ°N HÄ°KAYESÄ°

Myanmar'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesine liderlik eden General Aung San'Ä±n kÄ±zÄ± olan Aung San Suu Kyi, henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ±nÄ± suikast sonucu kaybetti.

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Suu Kyi on yÄ±llar boyunca Myanmar'Ä± yÃ¶neten askeri gÃ¼Ã§lerin otoriter yÃ¶netimini eleÅŸtiren bir 'insan haklarÄ± aktivisti' olarak tanÄ±ndÄ±.

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1991 yÄ±lÄ±nda ev hapsinde bulunduÄŸu sÄ±rada Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 1989 ile 2010 arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l boyunca tutuklu kaldÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda, lideri olduÄŸu NLD ile Myanmar'Ä±n 25 yÄ±l sonraki ilk serbest seÃ§imini kazandÄ±.

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Ancak Myanmar anayasasÄ±, Ã§ocuklarÄ± baÅŸka Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± olmasÄ± nedeniyle Suu Ã‡ii'nin baÅŸkan olmasÄ±na engel oldu. BugÃ¼n 75 yaÅŸÄ±nda olan Suu Ã‡ii, Ã¼lkenin fiili lideri konumunda.

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Myanmar'da Arakan eyaletinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lan 'soykÄ±rÄ±m' ise Suu Kyi ve yÃ¶netimini uluslararasÄ± alanda en Ã§ok zorlayan baÅŸlÄ±klardan birisi haline geldi.

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Her ne kadar Myanmar ordusu Ã¼zerinde herhangi bir gÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± bilinse de, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n 1991 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Suu Ã‡ii'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suu Kyi'yi 'suÃ§ ortaÄŸÄ±' olarak tanÄ±mlÄ±yor.

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Myanmar'da 2017 yÄ±lÄ±nda bir karakola dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ordu aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde operasyonlar dÃ¼zenlemiÅŸti. 2018 yÄ±lÄ±nda Ä°nsan haklarÄ± kuruluÅŸu UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ (Amnesty International) Aung San Suu Kyi'ye verdiÄŸi Vicdan ElÃ§isi Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

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Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, Myanmar Ordusu'nun ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara 'aÃ§Ä±kÃ§a zulmettiÄŸini', Suu Kyi'nin ise Ã¼lkesinde yaÅŸananlara sessiz kalarak Ã¶nceden savunduÄŸu deÄŸerlere 'ihanet ettiÄŸini' karara gerekÃ§e gÃ¶sterdi."

22ABDDEN YAPTIRIM TEHDÄ°DÄ°

ABD'DEN YAPTIRIM TEHDÄ°DÄ°

Darbe beklendiÄŸi gibi dÃ¼nyada ilk haber oldu, ABD'den TÃ¼rkiye'ye, Yeni Zelanda'dan Japonya'ya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den Hindistan'a arka arkaya aÃ§Ä±klamalar geldi.

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Darbeye en sert tepkiyi gÃ¶steren Ã¼lkelerden biri olan ABD'de, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Anthony Blinken, Myanmar ordusundan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan siyasetÃ§ilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

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Blinken, "TÃ¼m hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve Myanmar halkÄ±nÄ±n 8 KasÄ±m'daki demokratik seÃ§imlerde ortaya Ã§Ä±kan iradesine saygÄ± gÃ¶sterilmesini istiyoruz. Ordu acilen sÃ¶z konusu eylemlerini geri almalÄ±dÄ±r" dedi.

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Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jen Psaki yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar'da ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±yla ilgili olarak ABD'nin durumu yakÄ±ndan izlediÄŸini bildirdi. SÃ¶zcÃ¼ Psaki, "ABD son yapÄ±lan seÃ§imlerin sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme ya da Myanmar'Ä±n demokratik geÃ§iÅŸine engel olma giriÅŸimlerine karÅŸÄ±dÄ±r ve bu yÃ¶nde atÄ±lan adÄ±mlar geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmezse sorumlulara karÅŸÄ± harekete geÃ§ecektir" ifadelerini kullandÄ±.

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ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardÄ±ndan, bu Ã¼lkeye demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde kaldÄ±rÄ±lan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n tekrar geri getirilebileceÄŸi sinyalini verdi.

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Biden, "ABD, demokrasi sÃ¼recine dayanarak son yÄ±llarda Myanmar'a uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÃ¼recin tersine dÃ¶nmesi, bizim yaptÄ±rÄ±m kanunlarÄ± ve yetkilerimizi tekrar gÃ¶zden geÃ§irmemizi ve ardÄ±ndan gerekli eylemi almamÄ±zÄ± gerektirecektir." ifadelerine yer verdi.Â 

28Ã‡Ä°N SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUYOR

Ã‡Ä°N SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUYOR

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar'daki askeri mÃ¼dahaleyi ve siyasi liderlerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±, yÃ¶netimin orduya geÃ§mesinden derin endiÅŸe duyduÄŸunu aktardÄ±.

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Reuters haber ajansÄ±, Ã‡in'in darbeyi sessizlikle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Wang Wenbin, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde darbeyi kÄ±namadÄ± ve "Myanmar'da olanlarÄ± not ettik, sÃ¼reci daha Ã§ok anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" demekle yetindi.

30TÃœRKÄ°YE: DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR

TÃœRKÄ°YE: DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR

TÃ¼rkiye de darbeye sert ÅŸekilde tepki gÃ¶sterdi. Myanmar'da yÃ¶netime el konulmasÄ±nÄ± derin endiÅŸe ile karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Åžiddetle kÄ±nÄ±yoruz. TÃ¼rkiye her tÃ¼rlÃ¼ darbeye ve askeri mÃ¼dahaleye karÅŸÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapÄ±p ekledi:

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"GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilen tÃ¼m seÃ§ilmiÅŸ liderlerin, siyasi ÅŸahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± bekliyoruz... Bu vahim geliÅŸmenin Myanmarâ€™da aÄŸÄ±r ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸayan Rohinga MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n durumunu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirmemesini temenni ediyoruz."

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Avrupa BirliÄŸi (AB) de darbeyi kÄ±nayÄ±p gÃ¶zaltÄ±ndaki siyasetÃ§ilerin serbet bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Charles Michel, "SeÃ§imlerin sonucuna saygÄ± gÃ¶sterme ve demokratik sÃ¼reÃ§, yeniden tesis edilmelidir" dedi.

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AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Josep Borrell de darbeyi ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±: "SeÃ§im sonuÃ§larÄ±na ve anayasaya saygÄ± gÃ¶sterilmeli. Myanmar halkÄ± demokrasi istiyor. AB, onlarÄ±n yanÄ±ndadÄ±r."

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Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, Twitter hesabÄ±ndan sivil liderlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu, "Myanmar'daki darbeyi ve Aung San Suu Ã‡ii'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± sivillere yÃ¶nelik hukuksuz gÃ¶zaltÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yorum" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Myanmar'da yapÄ±lan darbenin ardÄ±ndan Myanmar bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Myanmar BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kyaw Zwar Minn, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Milletler TopluluÄŸu ve KalkÄ±nma Ofisi'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

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Asya BakanÄ± Nigel Adams, askeri darbeyi ve Aung San Suu Kyi de dahil olmak Ã¼zere sivillerin hukuka aykÄ±rÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±". denildi. Bakan Adams, tÃ¼m gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n gÃ¼venliÄŸine dair gÃ¼vence istedi ve derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti.

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Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Myanmar'daki geliÅŸmeleri bÃ¼yÃ¼k kaygÄ±yla izlediklerini belirterek, demokratik bir yetki geÃ§iÅŸini desteklediklerini kaydetti.

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Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Myanmar ordusuna 'yasalara saygÄ± duyma' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ± ve ihtilaflarÄ±n yasal zeminde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirtti.

39JAPONYADA PROTESTO GÃ–STERÄ°SÄ°

JAPONYA'DA PROTESTO GÃ–STERÄ°SÄ°

Japonya'dan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada darbeye tepki gÃ¶sterildi, "Japonya, sorunun demokrasi Ã§erÃ§evesinde ve diyalog yoluyla barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde ilgili taraflarca Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yor" denildi.

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Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen MyanmarlÄ±lar ise, ellerindeki pankartlarla darbe yapan orduyu protesto etti.

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GÃ¶stericiler Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Min Aung Hlaing'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnerken, sÃ¶z konusu karelerin Ã¼zerinde 'DiktatÃ¶r, seni asla affetmeyeceÄŸiz' gibi ifadeler vardÄ±.

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Yeni Zelanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nanaia Mahuta ise, Ã¼lkesinin derin endiÅŸe duyduÄŸunu dile getiren yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Bir seÃ§im yapÄ±ldÄ± ve halkÄ±n demokratik iradesine saygÄ± duyulmalÄ±. Myanmar'Ä±n demokratik kurumlarÄ±na ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne desteÄŸimizi teyit ediyoruz" dedi.

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Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter hesabÄ±ndan "Endonezya, tÃ¼m taraflarÄ± sÃ¶z konusu durumu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirmemek ve mevcut zorluklara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak adÄ±na kendilerini kontrol etme ve diyalog kurmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Myanmar'da ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Devlet BaÅŸkanÄ± Win Myint, Devlet Konseyi BaÅŸkanÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ve sivillerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

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