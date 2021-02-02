Her ne kadar Myanmar ordusu Ã¼zerinde herhangi bir gÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± bilinse de, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n 1991 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Suu Ã‡ii'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suu Kyi'yi 'suÃ§ ortaÄŸÄ±' olarak tanÄ±mlÄ±yor.