milliyet.com.tr, BBC Türkçe
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 01:33 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son Dakika...Kabus büyüyor! ABD basÄ±nÄ±nÄ±n flaÅŸ iddiasÄ± gündemi sarstÄ±
Myanmar'da gerÃ§ekleÅŸen darbe tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere, ABD ve birÃ§ok Ã¼lke darbeyi ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±. Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ve iktidar partisinden diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey isimlerinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duyurulan darbe sonrasÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden yaptÄ±rÄ±m kartÄ±nÄ± masaya koydu. Myanmar bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Fiili lider Suu Ã‡ii ile ilgili ABD basÄ±nÄ±ndan gelen iddia gÃ¼ndeme otururken akÄ±llara "tarih tekerrÃ¼rden ibaret" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ getirdi...
milliyet.com.tr, BBC Türkçe
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 01:33 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Myanmar ordusunun yayÄ±n organÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±larÄ±n ardÄ±ndan darbe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. BugÃ¼n ise ABD basÄ±nÄ±ndan fiili liderle alakalÄ± Ã§ok konuÅŸulan bir iddia geldi.
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Her ne kadar Myanmar ordusu Ã¼zerinde herhangi bir gÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± bilinse de, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n 1991 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Suu Ã‡ii'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suu Kyi'yi 'suÃ§ ortaÄŸÄ±' olarak tanÄ±mlÄ±yor.
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Myanmar'da 2017 yÄ±lÄ±nda bir karakola dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ordu aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde operasyonlar dÃ¼zenlemiÅŸti. 2018 yÄ±lÄ±nda Ä°nsan haklarÄ± kuruluÅŸu UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ (Amnesty International) Aung San Suu Kyi'ye verdiÄŸi Vicdan ElÃ§isi Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
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Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jen Psaki yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar'da ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±yla ilgili olarak ABD'nin durumu yakÄ±ndan izlediÄŸini bildirdi. SÃ¶zcÃ¼ Psaki, "ABD son yapÄ±lan seÃ§imlerin sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme ya da Myanmar'Ä±n demokratik geÃ§iÅŸine engel olma giriÅŸimlerine karÅŸÄ±dÄ±r ve bu yÃ¶nde atÄ±lan adÄ±mlar geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmezse sorumlulara karÅŸÄ± harekete geÃ§ecektir" ifadelerini kullandÄ±.
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TÃœRKÄ°YE: DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR
TÃ¼rkiye de darbeye sert ÅŸekilde tepki gÃ¶sterdi. Myanmar'da yÃ¶netime el konulmasÄ±nÄ± derin endiÅŸe ile karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Åžiddetle kÄ±nÄ±yoruz. TÃ¼rkiye her tÃ¼rlÃ¼ darbeye ve askeri mÃ¼dahaleye karÅŸÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapÄ±p ekledi:
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"GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilen tÃ¼m seÃ§ilmiÅŸ liderlerin, siyasi ÅŸahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± bekliyoruz... Bu vahim geliÅŸmenin Myanmarâ€™da aÄŸÄ±r ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸayan Rohinga MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n durumunu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirmemesini temenni ediyoruz."
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