milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
Son dakika: Kızını yatak odasında sevgilisiyle yakaladı! Sonrası korkunç...
Bir baba, kızının eve gizlice sevgilisini aldığını öğrendiğinde, deliye döndü. 20 yaşındaki kızının erkek arkadaşını yatak odasında saklanırken bulunca da öfke krizi geçirdi. Sonra yaşananlar tüm dünyada manşet oldu.
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
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Tüyler ürperten olay, Şubat 2019'da ABD'nin Washington eyaletindeki Everett kentinde meydana geldi. 20 yaşındaki Lauryn Heller, kendisinden bir yaş büyük olan sevgilisi Dustyn Hunt'ı gizlice odasına aldı.
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