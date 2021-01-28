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milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:

Son dakika: Kızını yatak odasında sevgilisiyle yakaladı! Sonrası korkunç...

Bir baba, kızının eve gizlice sevgilisini aldığını öğrendiğinde, deliye döndü. 20 yaşındaki kızının erkek arkadaşını yatak odasında saklanırken bulunca da öfke krizi geçirdi. Sonra yaşananlar tüm dünyada manşet oldu.

milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
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Tüyler ürperten olay, Şubat 2019'da ABD'nin Washington eyaletindeki Everett kentinde meydana geldi. 20 yaşındaki Lauryn Heller, kendisinden bir yaş büyük olan sevgilisi Dustyn Hunt'ı gizlice odasına aldı.

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49 yaşındaki Charles Frederick Heller, gece saatlerinde kızının kendinden gizli bir şekilde erkek arkadaşını eve aldığını öğrendiğinde çok öfkelendi.

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Çiftle yüzleşmek için kızının yatak odasına dalan ve kapıyı çalmayan öfkeli baba, iddiaya göre kızının yatak odasına girmeden önce silahını da yanına aldı.

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Heller ve kızının 21 yaşındaki sevgilisi Hunt arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve öfkeli baba, yarı otomatik tabancasının tetiğini çekerek Hunt'ı göğsünden bir kez vurdu.

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Polis, Charles Frederick Heller'ın Hunt'ın onu boğacağına inandığını ve silahı meşru müdafaa için ateşlediğini iddia ettiğini söyledi. Ancak kızı Lauryn Heller, Hunt'ın ona hiçbir şekilde saldırmadığını savundu.

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Heller, Şoke edici olaydan yaklaşık iki yıl sonra, Pazartesi günü Snohomish İlçesi Yüksek Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, ikinci derece cinayetle suçlandı.

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Olaydan iki yıl sonrasına kadar neden suçlamada bulunulmadığı belli değil, ancak Snohomish İlçesi Şerif Ofisi daha önce müfettişlerin adli testlerin sonuçlarını beklediklerini söyledi.

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Hunt’ın annesi Lisa Ledbetter Hunt, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklada, oğlunun vurulmasının sebebinin ırksal olduğunu ve siyahi olduğu için öldürüldüğünü ileri sürdü.

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"Cinayet sebebinin ırksal olduğunu düşünüyorum. Başka ne olabilir ki?" diyen Ledbetter Hunt, oğlunun vurulmasının tek açıklamasının bu olduğuna inanıyor.

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Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan kadın, "Ayrıca Charles Heller siyahi ve oğlum beyaz olsaydı, Heller o gece çoktan tutuklanır ve cezaevine gönderilirdi." ifadelerini kullandı.

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Ledbetter Hunt, Charles Heller ile hiç tanışmadığını söyledi, ancak "Umarım bir gün ne kadar acıya neden olduğunu görmek için onun gözlerinin içine bakma fırsatım olur" dedi.

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PrettyBoi Nabii sahne adını kullanan genç ve yetenekli bir müzisyen olan Hunt, ölümünden birkaç hafta önce Lauryn Heller ile tanışarak flört etmeye başlamıştı. Hunt'ın öldürüldüğü gece çift, genç kızın odasında film izliyordu.

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Çok sevdiği erkek arkadaşını babası yüzünden kaybettiğini söyleyen Lauryn Heller da, sevgilisinin annesi Ledbetter Hunt gibi cinayetin ırksal sebeplerle işlendiğini ileri sürüyor.

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