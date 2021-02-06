milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
Son dakika: Kraliçe ortadan kayboldu! Dünya şoka girdi, kral ve resmi metresi...
Resmi metresin binlerce çıplak fotoğrafı sızdırıldı. Skandalın ardından işler beklenenin tam tersi yönde ilerledi. Son dakika haberine göre, tartışmalı ilişkileri, skandallarla dolu özel hayatı ve sarayı kaosa sürükleyen kararlarıyla Kral'ın son adımı, dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı.
milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Son olarak Kral Rama X'in, çıplak fotoğraflarının sızdırıldığı resmi metresi de Kraliçe ilan edildiği Tayland'da sular durulmuyor. Tartışmalı ilişkileriyle dünya gündemini meşgul eden ülkede Kral, sık sık ülkesini bırakıp haremini yanına alarak Almanya'daki lüks otele kapanmakla suçlanıyor.
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Geçtiğimiz Temmuz'da protestolar başladığından beri, Tayland monarşisinin halkın bilincindeki yeri değişti. Babası Kral Bhumibol Adulyadej, 70 yıllık hükümdarlığı sırasında 2016'daki ölümüne kadar onurlandırıldığı için pek çok genç Taylandlı, 68 yaşındaki Vajiralongkorn'a seslenmiyor ya da onu övmüyor.
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İskoç gazeteci Andrew MacGregor Marshall ile Kyoto Üniversitesi akademisyeni ve eski Taylandlı diplomat Pavin Chachavalpongpun da dahil olmak üzere monarşi eleştirmenleri, Kraliçe Suthida’nın yokluğunu ve zamanlamasının kralın resmi metresi Sineenat'ın sık sık gözönünde olmasına denk geldiğine dikkat çekti.
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Kral, haremiyle birlikte kapandığı ALmanya'daki lüks otelden 2020'nin Ekim ayında ülkesine dönmüştü. Rama X'in ülkesine dönüşünden bu yana Suthida, başkentteki çoğu resmi etkinliklerde ve yetkilerinin kısıtlanmasını talep eden demokrasi yanlısı protestolar sırasında sarayda düzenlenen kraliyet yürüyüşlerinde eşinin yanında yer aldı.
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