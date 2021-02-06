Son dakika: Kraliçe ortadan kayboldu! Dünya şoka girdi, kral ve resmi metresi...

Eski diplomat Pavin ise, Suthida’nın yokluğunun başka bir olası nedenine işaret etti. MacGregor Marshall ve Pavin, geçen yıl Sineenat'ın bin 400'den fazla çıplak fotoğrafını aldıklarını ve bunun resmi metres olarak dönüşünü sabote etmek için bir teklif olarak görüldüğünü söyledi.