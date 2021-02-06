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milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:

Son dakika: Kraliçe ortadan kayboldu! Dünya şoka girdi, kral ve resmi metresi...

Resmi metresin binlerce çıplak fotoğrafı sızdırıldı. Skandalın ardından işler beklenenin tam tersi yönde ilerledi. Son dakika haberine göre, tartışmalı ilişkileri, skandallarla dolu özel hayatı ve sarayı kaosa sürükleyen kararlarıyla Kral'ın son adımı, dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı.

milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Son olarak Kral Rama X'in, çıplak fotoğraflarının sızdırıldığı resmi metresi de Kraliçe ilan edildiği Tayland'da sular durulmuyor. Tartışmalı ilişkileriyle dünya gündemini meşgul eden ülkede Kral, sık sık ülkesini bırakıp haremini yanına alarak Almanya'daki lüks otele kapanmakla suçlanıyor.

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Ülke çapında özellikle öğrencilerin katıldığı protestolar sürüyor. Ülkede monarşi karşıtı olanlar olduğu gibi, Kral'a ve monarşiye gözü kapalı bir şekilde bağlı olanlar da mevcut.

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Tayland Kraliçesi'nin de hatırı sayılır bir destek kitlesi bulunuyor. Ancak Kraliçe Suthida'nın bir ayı aşkın süredür halkla ilişkilerde bulunmaması ve ortaya çıkmaması, 42 yaşındaki Kraliçe'nin kendi destekçileri arasında bazı endişelere yol açtı.

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Tayland monarşisi hakkındaki bilgiler, ülkenin kraliyet ailesine yönelik eleştirilerini 15 yıla kadar hapisle cezalandıran lèse-majesté yasasıyla büyük ölçüde temizleniyor.

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Sonuç olarak, çoğu Taylandlı, monarşinin faaliyetlerini sıkı sıkıya takip etmek için, her gece televizyonda yayınlanan kraliyet haber yayınına güveniyor.

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Ancak Aralık ayı sonundan bu yana, bu yayınlarda 42 yaşındaki Kraliçe Suthida'dan bahsedilmiyor. Bu durum, Kraliçe'nin destekçileri arasnda büyük endişeye yol açtı.

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Saray, Suthida'nın Kral Maha Vajiralongkorn’un sürgüne zorlanan ya da alenen gözden düşürülen üç eski karısıyla aynı kaderi paylaşabileceğine dair internette dolaşan söylentileri savuşturmak için de harekete geçmedi.

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Geçtiğimiz Temmuz'da protestolar başladığından beri, Tayland monarşisinin halkın bilincindeki yeri değişti. Babası Kral Bhumibol Adulyadej, 70 yıllık hükümdarlığı sırasında 2016'daki ölümüne kadar onurlandırıldığı için pek çok genç Taylandlı, 68 yaşındaki Vajiralongkorn'a seslenmiyor ya da onu övmüyor.

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İskoç gazeteci Andrew MacGregor Marshall ile Kyoto Üniversitesi akademisyeni ve eski Taylandlı diplomat Pavin Chachavalpongpun da dahil olmak üzere monarşi eleştirmenleri, Kraliçe Suthida’nın yokluğunu ve zamanlamasının kralın resmi metresi Sineenat'ın sık sık gözönünde olmasına denk geldiğine dikkat çekti.

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Tayland kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili haberlere odaklanan resmi olmayan YouTube kanalları, Suthida’nın "ortadan kaybolmasına" dikkat çeken videolar yükledi ve klipler saatler içerisinde 2 milyondan fazla izlendi.

11SIRLAR VE ŞÜPHELER

SIRLAR VE ŞÜPHELER

Suthida son olarak 28 Aralık’ta, 18. yüzyıl Tayland Kralı Taksin’i anma etkinliğine eşi ile birlikte başkanlık ettiğinde görüldü.

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Anma etkinliği, Vajiralongkorn'un Ekim 2019'da görevden aldığı ve geçen yıl Ağustos ayında affettiği metresi Sineenat ile, resmi olarak kamuya çıktığı ve bir hafta süren şehir turunu tamamladıktan birkaç gün sonra düzenlendi.

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Hiçbir Taylandlı hükümdar eşini bu kadar alenen göstermediği için Sineenat'la yapılan gezi halkı şaşırttı. Siyasi ve mali etkisini kötüye kullandığı iddialarına karşı Vajiralongkorn'u kararlı bir şekilde savunan destekçiler bile bu duruma temkinli yaklaştı.

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Kral, haremiyle birlikte kapandığı ALmanya'daki lüks otelden 2020'nin Ekim ayında ülkesine dönmüştü. Rama X'in ülkesine dönüşünden bu yana Suthida, başkentteki çoğu resmi etkinliklerde ve yetkilerinin kısıtlanmasını talep eden demokrasi yanlısı protestolar sırasında sarayda düzenlenen kraliyet yürüyüşlerinde eşinin yanında yer aldı.

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MacGregor Marshall, kıdemli saray yardımcılarından aldığı bilgilere göre, "kralın kişisel yaşamının neden olduğu kaos konusunda kraliyet çevrelerinde yaygın bir umutsuzluk olduğunu" söyledi.

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Ancak yine de Vajiralongkorn ve Suthida'nın son yıllarda olduğu gibi ayrı zaman geçirmesinin alışılmadık bir şey olmadığını söyledi.

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MacGregor Marshall, "Vajiralongkorn birkaç yıldır Bavyera'daki Grand Hotel Sonnenbichl'de, Sineenat ve hareminin geri kalanıyla birlikte yaşarken, Suthida İsviçre'nin Engelberg kasabasındaki Hotel Waldegg'de yaşıyordu" dedi.

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"Kral ve kraliçe, kraliyet görevleri için Tayland'a gitmek zorunda kaldıkları zamanlar dışında birbirlerini nadiren gördüler ve bu ziyaretler çok kısa, genellikle 24 saatten az tutuldu."

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Eski diplomat Pavin ise, Suthida’nın yokluğunun başka bir olası nedenine işaret etti. MacGregor Marshall ve Pavin, geçen yıl Sineenat'ın bin 400'den fazla çıplak fotoğrafını aldıklarını ve bunun resmi metres olarak dönüşünü sabote etmek için bir teklif olarak görüldüğünü söyledi.

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Pavin'e göre, Suthida’nın sadık yardımcıları sızdırılan fotoğraflarla bağlantılı olabilir ve şu anki yokluğu bu sabotaj girişiminin sonucu olabilir.

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Pavin, "Bu, ona yönelik en olası iddia ve ortadan kaybolmasının nedeni olabilir," dedi. "Halk arasında, Sineenat’ın özel çıplak fotoğraflarının sızdırılmasının arkasında onun olduğuna dair güçlü bir inanç var.

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Suthida’nın yokluğunda, Sineenat daha önce kraliçenin sorumluluğunda olması gereken bazı kamu rollerini ve görevlerini üstlendi.

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Resmi metres, Suthida'nın daha önce kralla birlikte katıldığı, kraliyet sponsorluğundaki hapishane projesine danışman yardımcısı olarak atandı.

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Bu kez Suthida’nın adı projeden çıkarıldı ve kraliyet gazetesinde yapılan bir duyuru ile Kral ve Sineenat'ın hapishanede bir tarım projesinde yer alan fotoğraflarını yayınlandı.

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Resmi metres Sineenat ve kralın fotoğraflarını içeren bir Yeni Yıl kartı da çıkarılırken, son olarak 26 Ocak’ta Sineenat’ın 36'ncı doğum gününü halka açık gerçekleştirilen etkinliklerde kutladılar.

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