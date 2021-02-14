AA, milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:
Son dakika... Öfke patlaması! Basın toplantısını bastı, ABD şokta...
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla azil istemiyle yargılanıp aklanmasının ardından Demokratlar çılgına döndü. Meclis azil müdürünün oylama sonrası basın toplantısını basan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump döneminin Senato Cumhuriyetçi lideri McConnell'ın konuşmasını dinlediği için geldiğini söyledi. Öfkeden titrediği fark edilen Pelosi, Cumhuriyetçiler hakkında çok ağır ifadeler kullandı.
AA, milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:
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Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Meclis azil müdürünün duruşma sonrası basın toplantısını basarak adeta zincirlerinden boşandı. Çok sinirli olduğu her halinden belli olan Meclis Başkanı şok sözler sarf etti.
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Pelosi, Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a patladı ve Donald Trump'ın "ayaklanmayı kışkırtmaktan" suçlu bulunmasını engellemek için Cumhuriyetçilerin ''korkakça'' oy kullandığını söyledi.
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Eski başkanın sansürlenmesi sorulduğunda Pelosi, bunun da aslında yeterince ileri gitmediğini iddia etti.'Ah, başkanın yaptıklarına ve ülkemiz için tehlikede olanlara karşı koyamayan bu korkak senatörler, şimdi bileğine hafifçe vurma şansına sahip olacaklar,' dedi ve olarak kendi bileğine bir tokat attı. ('Bileğe hafifçe vurma', (a slap on the wrist) daha yüksek bir ceza alması gerekirken az miktar ceza alınması anlamında kullanılıyor.)
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7 CUMHURİYETÇİ SENATÖR TRUMP ALEYHİNDE OY KULLANDI
Oylamada, 50 Demokrat senatörün yanı sıra Cumhuriyetçi 7 senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti. Trump'a yönelik daha önce aleyhte açıklamalar yapan Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ve Patrick Toomey, oylamada Demokratlarla birlikte hareket eden isimler oldu.
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1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump, geçen yıl da Ukrayna soruşturması kapsamında azil istemiyle yargılanmış ve yine Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanmıştı.
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