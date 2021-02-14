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AA, milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:

Son dakika... Öfke patlaması! Basın toplantısını bastı, ABD şokta...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla azil istemiyle yargılanıp aklanmasının ardından Demokratlar çılgına döndü. Meclis azil müdürünün oylama sonrası basın toplantısını basan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump döneminin Senato Cumhuriyetçi lideri McConnell'ın konuşmasını dinlediği için geldiğini söyledi. Öfkeden titrediği fark edilen Pelosi, Cumhuriyetçiler hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

AA, milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:
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Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Meclis azil müdürünün duruşma sonrası basın toplantısını basarak adeta zincirlerinden boşandı. Çok sinirli olduğu her halinden belli olan Meclis Başkanı şok sözler sarf etti.

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Pelosi, Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a patladı ve Donald Trump'ın "ayaklanmayı kışkırtmaktan" suçlu bulunmasını engellemek için Cumhuriyetçilerin ''korkakça'' oy kullandığını söyledi.

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Pelosi, Senato oturumlarının beşinci ve son gününde gazetecilere konuşurken, "Bu basın toplantısına gelmek niyetinde değildim," dedi.

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"Ama bugün gördüğümüz şey, görünüşe göre işlerini kaybetmekten korktukları için başka hiçbir seçeneği olmayan bir Cumhuriyetçi grubuydu. "Ama buraya gelme sebebim Mitch McConnell'i dinlememdi,"

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McConnell, Demokratların eski başkanı mahkum etmek için gereken üçte ikilik oyu alamamasından kısa bir süre sonra Senato'da söz aldı ve Kongre'nin artık başkan olmadığı için Trump'ın eylemleri üzerinde yargı yetkisi olmadığını savundu.

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Pelosi, o sırada hala Senato çoğunluk lideri olan McConnell'in Joe Biden'ın göreve başlamasından önce Trump aleyhindeki azil başvurusunu kabul etmeyi reddettiği Ocak olaylarını anlatırken öfkeden çılgına döndü.

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Eski başkanın sansürlenmesi sorulduğunda Pelosi, bunun da aslında yeterince ileri gitmediğini iddia etti.'Ah, başkanın yaptıklarına ve ülkemiz için tehlikede olanlara karşı koyamayan bu korkak senatörler, şimdi bileğine hafifçe vurma şansına sahip olacaklar,' dedi ve olarak kendi bileğine bir tokat attı. ('Bileğe hafifçe vurma', (a slap on the wrist) daha yüksek bir ceza alması gerekirken az miktar ceza alınması anlamında kullanılıyor.)

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Kürsüde duran birkaç kağıt parçasını alıp etrafa sallayarak "İnsanları kırtasiye malzemesini yanlış amaç için kullandıkları için sansürlüyoruz" dedi ve ekledi: "Ama onları ayaklanmaları kışkırttıkları için sansürleyemiyoruz."

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Pelosi, Cumhuriyetçilerin Trump'ı "başka bir iş bulamayacakları" ve yeniden seçilmelerini sağlamak istedikleri için, azil oylamasında red kullandıklarını öne sürdü.

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Konuşması sırasında sinirden titreyen Pelosi, "Herhangi birimizin siyaseten hayatta kalmasında, koruyup savunmak için yemin ettiğimiz Anayasamızdan daha önemli olan şey nedir?" dedi.

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Pelosi, "Donald Trump'ın söylediği onca şey ve aman tanrım, ne kadar korkunç bir insandı. Meclis bunu gündeme getirmeyi seçtiğinde - biz değil siz reddettiniz" diye saldırdı.

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McConnell, Kongre'nin Trump'a karşı suçlamalarda bulunamayacağını düşünse de, yine de cezai olarak sorumlu tutulabileceğini öne sürdü ve Senato katındaki konuşmasında, "Başkan Trump, görevdeyken yaptığı her şeyden sorumludur" dedi.

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"Henüz hiçbir şeyden paçayı sıyırmadı" diye devam eden McConnell, "Bu ülkede ceza adaleti sistemimiz var. Hukuk davamız var ve eski başkanlar her ikisinden de sorumlu olmaktan muaf değiller" ifadelerini kullandı.

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İki kez odadan çıkmaya çalışan ancak daha fazlasını eklemek için tekrar podyuma çıkan Pelosi kızgınlıktan yerinde duramadı.'Unutma, Trump baskından bahsettiğinde, bunun isyan seviyesine yükseldiğini düşünmediğini söylemişti' dedi.

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Kaliforniyalı Demokrat, "'Bağışçılar için miydi neydi bilmiyorum ancak her neyse, çok samimiyetsiz bir konuşmaydı ve bunu üzülerek söylüyorum çünkü her zaman karşı partiyle çalışabilmek istiyorum" diye konuştu.

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Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

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Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

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Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

197 CUMHURİYETÇİ SENATÖR TRUMP ALEYHİNDE OY KULLANDI

7 CUMHURİYETÇİ SENATÖR TRUMP ALEYHİNDE OY KULLANDI

Oylamada, 50 Demokrat senatörün yanı sıra Cumhuriyetçi 7 senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti. Trump'a yönelik daha önce aleyhte açıklamalar yapan Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ve Patrick Toomey, oylamada Demokratlarla birlikte hareket eden isimler oldu.

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Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti. Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

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Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

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1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump, geçen yıl da Ukrayna soruşturması kapsamında azil istemiyle yargılanmış ve yine Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanmıştı.

23TRUMPTAN AÇIKLAMA

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

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ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

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Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

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Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

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Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

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