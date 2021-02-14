Son dakika... Öfke patlaması! Basın toplantısını bastı, ABD şokta...

Eski başkanın sansürlenmesi sorulduğunda Pelosi, bunun da aslında yeterince ileri gitmediğini iddia etti.'Ah, başkanın yaptıklarına ve ülkemiz için tehlikede olanlara karşı koyamayan bu korkak senatörler, şimdi bileğine hafifçe vurma şansına sahip olacaklar,' dedi ve olarak kendi bileğine bir tokat attı. ('Bileğe hafifçe vurma', (a slap on the wrist) daha yüksek bir ceza alması gerekirken az miktar ceza alınması anlamında kullanılıyor.)