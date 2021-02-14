Son dakika: Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Huğlu insanının üretim yapmayı sevdiğini ifade eden Güzel, ''Huğlu’nun arazileri tarım ya da hayvancılığa elverişli değil. Biraz önce bahsettiğim gibi, silahla başlayan bir süreç var. Huğlu insanı silaha, imalata, üretime çok yatkın.Silah üretiminden önce Huğlu’da kağnı üretimi yapılıyordu. At arabası veya bu amaçla kullanılan kağnılar gibi imalatlarda yapılmış. Silah sektörü olmasaydı Huğlu büyük ihtimalle başka bir üretimin, imalatın içinde olurdu'' ifadelerini kullanmıştı.