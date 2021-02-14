AA
• 14 Şubat 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
Son dakika: Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi
ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, 65 ülkeye ihraç edilirken uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.
AA
• 14 Şubat 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin üretimi uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.
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Etkili menzili 1000 metredir. Muadillerine göre avantajı, fiyatıdır. Yerli olduğu için rekabetçidir. Güvenliğin ön planda olduğu bir model. Namlusu dövme çelikten üretildi. Tasarımı tamamen özgün. Aksesuarlarıyla birlikte 7,5 kilogram. Yere sabitlemek için ergonomik ayaklara sahip. Yıllık 3 binin üzerinde OVİS üretiyoruz." Tanık, kooperatifte ürettikleri OVİS'in av tüfeği modelinin ise MKE aracılığıyla sivil kullanıcılara sunulduğunu kaydetti.
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Öte yandan son dönemde ABD'den gelen taleplerle yüzde 35 oranında artış gösteren ihracat, 25 milyon dolara ulaştı.
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Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, "Şu anda en büyük ihracatı ABD'ye yapıyoruz. ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Şu an yüzde 35 artışla 25 milyon dolar ihracata ulaştık'' ifadelerini kullanmıştı.
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450 üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, şunları söylemişti: ''Huğlu Av tüfeklerinin geçmişi oldukça uzun yıllara dayanıyor. 1914 yılında Mustafa Çavuş isminde Huğlulu bir büyüğümüzün 1'inci Dünya Savaşı'nda orduya katılıp, orada tamir- bakım görevlerini üstlenmesi, daha sonra orada edindiği tecrübeleri kasabaya gelip çevresindeki insanlara aktarmasıyla başlıyor.
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Şu anda başta av tüfekleri kooperatifi olmak üzere 15 tane üretici firma ve bu üretici firmalara tedarikçi olarak çalışan 45 tane alt yüklenici firmamız var. Huğlu Mahallesi'nde 1500 civarında silah sektöründe çalışan kişi var. Huğlu'da hemen hemen işsizlik sıfır diyebiliriz.
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Huğlu insanının üretim yapmayı sevdiğini ifade eden Güzel, ''Huğlu’nun arazileri tarım ya da hayvancılığa elverişli değil. Biraz önce bahsettiğim gibi, silahla başlayan bir süreç var. Huğlu insanı silaha, imalata, üretime çok yatkın.Silah üretiminden önce Huğlu’da kağnı üretimi yapılıyordu. At arabası veya bu amaçla kullanılan kağnılar gibi imalatlarda yapılmış. Silah sektörü olmasaydı Huğlu büyük ihtimalle başka bir üretimin, imalatın içinde olurdu'' ifadelerini kullanmıştı.
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ABD'DEN TAYLAND'A UZANAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Huğlu'da üretilen av tüfeklerinin ABD'de başka olmak üzere Tayland'a kadar ihracat yapıldığına dikkat çeken Güzel, ''Huğlu’da silah üretimi 1914’lere kadar dayanıyor; ancak kooperatifin kuruluşu 1962 yılı olarak kayıtlara geçmektedir. Kurulan kooperatifimizin aktif ve pasifler olmak üzere toplamda 450 civarında ortağı var.
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