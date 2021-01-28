milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 23:50 • Son Güncelleme:
Son dakika... Sonunda açıkladı! Melania Trump ekibi kurdu
ABD'nin yeni başkan ve başkan yardımcısı kadar eski başkan Donald Trump ve ailesi de konuşulmaya devam ediyor. Eski First Lady Melania Beyaz Saray sonrası hayatına yavaş yavaş şekil veriyor. Bir yandan da çiftin etrafını saran boşanma dedikoduları da bitmek bilmiyor. Melania son olarak planını yaptı ve ekibini kurdu...
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 23:50 • Son Güncelleme:
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