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milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 23:50 • Son Güncelleme:

Son dakika... Sonunda açıkladı! Melania Trump ekibi kurdu

ABD'nin yeni başkan ve başkan yardımcısı kadar eski başkan Donald Trump ve ailesi de konuşulmaya devam ediyor. Eski First Lady Melania Beyaz Saray sonrası hayatına yavaş yavaş şekil veriyor. Bir yandan da çiftin etrafını saran boşanma dedikoduları da bitmek bilmiyor. Melania son olarak planını yaptı ve ekibini kurdu...

milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 23:50 • Son Güncelleme:
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CNN'e konuşan bir kaynak eski First Lady'nin planlarını anlattı.

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Melania Trump, 'Be Best' (En İyisi Ol) girişimini Beyaz Saray sonrası yaşamının bir parçası olarak sürdürmeyi planlıyor ve programı Florida'daki evinden çıkartıyor.

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Bu kampanya üç temelden oluşuyordu: çocukların sağlığı ve refahı, çevrimiçi güvenlik ve opioid kriziyle mücadele.

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Melania'nın imza girişimi, Michelle Obama'nın Let's Move ve Laura Bush'un Ulusal Kitap festivalininkiler gibi ses getirmedi.

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Melania Trump, Beyaz Saray sonrası yaşamını kendisinin ve eski Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Lago kulüplerinde yaşadığı Florida'da sürdürecek, Palm Beach'te de bir ofis kuracak.

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Doğu Kanadı çalışanlarından üçünü Beyaz Saray sonrası yaşamına getirdi: Operasyon müdürü ve gezi şefi olarak görev yapan Hayley D'Antuono, şu anda Trump'ın personel şefi.

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Düşük seviyeli bir personel olan Mary 'Casey' Finzer, First Lady'ye ücretsiz kıdemli danışman olarak hizmet eden Marcia Kelly gibi isimler de Trump'a katıldı.

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Eski Başkan Donald Trump ve eşi Melania, Biden'ın yemin törenine katılmayarak Çarşamba sabahı Florida'daki Palm Beach'e uçtular.

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Andrews Hava Üssü'nden havalanarak Florida'daki havaalanına inen Trump, uçağın kapısı açılır açılmaz basın mensuplarını selamlamaya başladı.

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Melania uçakta bir kıyafet değişikliğine gitti, kasvetli siyah elbisesini değiştirerek, 3 bin 700 dolar değerinde Gucci marka tasarım bir elbise giymeyi tercih etti.

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50 yaşındaki eski First Lady Melania Trump, 795 dolarlık Christian Louboutin stiletto'larını da Roger Vivier imzalı 625 dolarlık babetlerle değiştirdi.

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Kıyafeti, Beyaz Saray'daki yaşamın stresinden kurtulma arzusu hakkında çok şey söylüyor gibiydi. Hatta birçok kişi, Melania'nın artık tatile hazır göründüğünü belirtti.

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Ancak yeni bir tasarımcı kıyafeti giymek, inişte fotoğrafının çekileceğini bildiğini gösterse de, Melania'nın fotoğrafçılar için artık zamanı veya sabrı yok gibi görünüyordu.

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Duygusuz ve hiçbir ifade takınmayan yüzüyle dikkat çeken bir çocuk annesi Melania, kocası poz verirken basın mensuplarına el bile sallamayarak hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Kocası Donald'ı ardında bırakırken, Palm Beach Havaalanı'nda medyayı kasıtlı olarak pas geçtiği anın videosu, pek çok kişiye kameralar için oynamayı bıraktığı fikrini düşündürdü.

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Twitter'da viral olan ve binlerce defa paylaşılan görüntüler, Melania'nın boşanma davası açmasına ramak kaldığı şeklinde yorumlandı.

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Bir twitter kullanıcısı, Trump çiftinin birer sivil olarak geçireceği ilk 90 gün üçerisinde Melania'nın boşanma davası açacağını ileri sürdü.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın acelesi var çünkü saat 10'da boşanma avukatıyla randevusu var" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Melania'nın Trump'la işi bitti, kontrat sona erdi" diye yazdı.

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Donald Trump, Ivana Trump’tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödemişti.

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Trump'ın Melania Trump’tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi.

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Bu boşanmanın gerçekleşmesi halinde Donald Trump'ı zor günlerin beklediği kesin

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