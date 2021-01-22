Son Dakika Haberi: Dünyanın ağzı açık kaldı! Hiç zaman kaybetmedi...

En sevdiği eğlence golf olan ve tatillerini sık sık Florida'da, New Jersey ya da dünyadaki başka bir Trump markalı kulüpte geçiren eski başkan, 'Make America Great Again' şapkasını taktı ve Melania ile yeni evleri olan Mar-a-Lago'dan hükümet konvoyuyla golf sahasına geldi.