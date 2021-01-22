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milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Dünyanın ağzı açık kaldı! Hiç zaman kaybetmedi...

Bu hafta dünyanın hem gözü hem de kulağı ABD'deydi. Yeni başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris televizyonların canlı yayınında yemin etti. Ancak dünya, ABD'nin yeni başkan ve başkan yardımcısı kadar eski başkan Donald Trump ve ailesini de konuştu. Trump'ın biricik kızı Ivanka'nın hıçkırarak ağladığı anlar gündem yarattı. Ancak esas bomba, eski First Lady Melania'dan geldi. Melania, dünyayı şoke eden hamle için hiç zaman kaybetmedi. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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ABD seçimlerinin ardından yemin töreni de sonunda gerçekleşti ve görevi Donald Trump'tan devralan Joe Biden, resmen ABD'nin 46'ncı Başkanı oldu. Ancak dünyanın gözü kulağı hala ABD'de.

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ABD'nin tarihi seçiminin ardından haftalarca sonucu kabul etmeyen ve en sonunda 6 Ocak'ta dünyayı şoka sokan baskında fanatik taraftarlarına Kongre'yi işgal ettiren Donald Trump, sonunda Beyaz Saray'ı terk etti.

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Trump ve First Lady Melania Trump Beyaz Saray'ın kapısında göründüğünde uluslararası televizyonlar canlı yayına geçti. Bahçede Marine Force One bekliyordu.

4TRUMP: BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEĞİM

TRUMP: BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEĞİM

Donald Trump gazetecilere ayaküstü açıklamalar yaptı, helikoptere bindi ve başkanlık uçağı Air Force One'ın beklediği Andrews Hava Üssü’ndeki veda törenine gitti.

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Burada veda konuşmasını yapan Trump, "Bu sadece şimdilik bir veda ama bir şekilde geri geleceğiz. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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Trump son sözlerini söylerken, Andrews Hava Üssü'ne gelen destekçileri de cep telefonlarıyla dakikalar içinde eski olacak başkanın fotoğrafını çekiyordu.

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Ancak bir kişi vardı ki, duygularıyla başa çıkmaktan gerçekten zorlanıyordu. Sayısız kamera o anları çekiyor olsa bile Donald Trump'ın kızı Ivanka, gözyaşlarına hakim olamadı.

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39 yaşındaki Ivanka Trump, başkanlığının son saatlerinde babasının Joint Base Andrews'a gelip Florida'ya giden uçağa binmesini izlerken tutamadığı hıçkırıkla yüzünü buruşturdu.

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Kocası ve çocuklarının eşlik ettiği Ivanka, kardeşleri Eric, Tiffany ve Don Jr.'ın yanında durdu. Babalarına en iyi dileklerini sunan çocuklarından Ivanka'nın gözyaşlarını tutamadığı dikkat çekti.

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Jared Kushner, babasının uçağa bindiği anlarda, eşi Ivanka'yı öperek ona destek olmaya çalıştı.

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Ivanka, kocası Jared Kushner, oğulları Joseph ve kızları Arabella'nın ellerini tutarken, en küçük oğlu Theodore ile birlikte asfaltta yürüdü.

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Eski Başkan Donald Trump ve eşi Melania, Biden'ın yemin törenine katılmayarak Çarşamba sabahı Florida'daki Palm Beach'e uçtular.

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Andrews Hava Üssü'nden havalanarak Florida'daki havaalanına inen Trump, uçağın kapısı açılır açılmaz basın mensuplarını selamlamaya başladı.

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Melania uçakta bir kıyafet değişikliğine gitti, kasvetli siyah elbisesini değiştirerek, 3 bin 700 dolar değerinde Gucci marka tasarım bir elbise giymeyi tercih etti.

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50 yaşındaki eski First Lady Melania Trump, 795 dolarlık Christian Louboutin stiletto'larını da Roger Vivier imzalı 625 dolarlık babetlerle değiştirdi.

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Kıyafeti, Beyaz Saray'daki yaşamın stresinden kurtulma arzusu hakkında çok şey söylüyor gibiydi. Hatta birçok kişi, Melania'nın artık tatile hazır göründüğünü belirtti.

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Ancak yeni bir tasarımcı kıyafeti giymek, inişte fotoğrafının çekileceğini bildiğini gösterse de, Melania'nın fotoğrafçılar için artık zamanı veya sabrı yok gibi görünüyordu.

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Duygusuz ve hiçbir ifade takınmayan yüzüyle dikkat çeken bir çocuk annesi Melania, kocası poz verirken basın mensuplarına el bile sallamayarak hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Kocası Donald'ı ardında bırakırken, Palm Beach Havaalanı'nda medyayı kasıtlı olarak pas geçtiği anın videosu, pek çok kişiye kameralar için oynamayı bıraktığı fikrini düşündürdü.

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Twitter'da viral olan ve binlerce defa paylaşılan görüntüler, Melania'nın boşanma davası açmasına ramak kaldığı şeklinde yorumlandı.

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Bir twitter kullanıcısı, Trump çiftinin birer sivil olarak geçireceği ilk 90 gün üçerisinde Melania'nın boşanma davası açacağını ileri sürdü.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın acelesi var çünkü saat 10'da boşanma avukatıyla randevusu var" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Melania'nın Trump'la işi bitti, kontrat sona erdi" diye yazdı.

23İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Donald Trump, Florida'daki evine çekildikten sonra ilk kez görüntülendi. CNN International tarafından görüntülenen Trump, West Palm Beach golf sahasında golf oynarken görüldü.

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En sevdiği eğlence golf olan ve tatillerini sık sık Florida'da, New Jersey ya da dünyadaki başka bir Trump markalı kulüpte geçiren eski başkan, 'Make America Great Again' şapkasını taktı ve Melania ile yeni evleri olan Mar-a-Lago'dan hükümet konvoyuyla golf sahasına geldi.

25BIDENIN İLK GÜNÜ

BIDEN'IN İLK GÜNÜ

Göreve geldikten birkaç saat sonra Donald Trump dönemi politikalarının geri çevrilmesine yönelik 17 kararname imzalayan Biden, bugün Kovid-19 salgınına yoğunlaştı.

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Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin virüsle mücadele stratejisini duyurdu ve bir dizi kararname ile başkanlık emrine imza attı.

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ABD Başkanı Biden, "Son 4 yılda, federal hükümete acil durumlarda eyleme geçmesi, odaklanması ve koordinasyonu sağlaması için güvenememiştik. Kovid-19'da gördüğümüz trajik başarısızlığın nedeni de buydu." ifadesini kullandı.

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Kovid-19'la mücadele için yeni bir stratejik plan oluşturduklarını vurgulayan Biden, "Çok dürüstçe söylüyorum ki, bu virüsü aşacağız. Pandemiyi yenmek için ulusal bir stratejimiz olacak. Gerekli yardımlar yolda." diye konuştu.

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Biden, ABD'de Kovid-19 konusunda "kara kış"ın yaşandığını belirterek, "Gelecek aya kadar ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini bulabilir. İşler iyileşmeden önce kötüleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

30SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

"SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"

ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısını aştığını belirten Biden, "Bugün bir savaşın içindeyiz." dedi. Biden, aşı ve test için gerekli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası"nı harekete geçireceğini söyledi.

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Uzman ve bilim insanlarının fikrine daha çok önem vereceklerini vurgulayan Biden, "Bilim insanları ve uzmanlar, siyasi müdahale olmadan işlerini yapacak." ifadesini kullandı. Biden, Kovid-19 teşvik paketi konusuna da değinerek, en yakın zamanda bu paketin onaylanması için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

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