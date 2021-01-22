milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Dünyanın ağzı açık kaldı! Hiç zaman kaybetmedi...
Bu hafta dünyanın hem gözü hem de kulağı ABD'deydi. Yeni başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris televizyonların canlı yayınında yemin etti. Ancak dünya, ABD'nin yeni başkan ve başkan yardımcısı kadar eski başkan Donald Trump ve ailesini de konuştu. Trump'ın biricik kızı Ivanka'nın hıçkırarak ağladığı anlar gündem yarattı. Ancak esas bomba, eski First Lady Melania'dan geldi. Melania, dünyayı şoke eden hamle için hiç zaman kaybetmedi. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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ABD seçimlerinin ardından yemin töreni de sonunda gerçekleşti ve görevi Donald Trump'tan devralan Joe Biden, resmen ABD'nin 46'ncı Başkanı oldu. Ancak dünyanın gözü kulağı hala ABD'de.
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"SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"
ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısını aştığını belirten Biden, "Bugün bir savaşın içindeyiz." dedi. Biden, aşı ve test için gerekli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası"nı harekete geçireceğini söyledi.
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