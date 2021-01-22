AA
• 22 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
Son dakika: Türkiye'nin ekonomisine dev katkı sunacak maden!
Gelen son dakika haberine göre; Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 3 madenden elde edilen tuz, hem Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.
AA
• 22 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
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Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.
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Tuzun hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğunu belirten İlker, "Özellikle kışın karla mücadele için yüklü tonajlarda tuz isteniyor ama kapasitemizin yettiği kadar cevap verebiliyoruz. Pazar payımız genişledikçe kapasitemizin artırması gerekiyor. Biz de bunun için eleman ve ekipmanlarımızı artırarak daha fazla üretim yapmak için mücadele ediyoruz." dedi.
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