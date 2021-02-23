Son dakika: Yasaklar kaldırılınca ülkelerinden ayrılacaklar! Türkiye trafiği...

Uzunyalı bölgesinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Eray Kul (28) da "Bizim mekanlarımız İngiliz ve İskoç turist ağırlıklıdır. Bizler çok yardımcı olduğumuz ve misafirperverliği gösterdiğimiz için İngilizler o kadar huzurlular ki ülkelerine dönmek istemediklerini her defasında dile getiriyorlar. Virüs salgını ile ilgili ciddi tedbirlerimizi almıştık bundan da çok mutlular.10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu pandemi döneminde huzursuz ve mutsuz olan İngiliz ve İskoç turist görmedim" ifadelerini kullanmıştı.