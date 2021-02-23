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• 23 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yasaklar kaldırılınca ülkelerinden ayrılacaklar! Türkiye trafiği...

İngiltere'nin koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

• 23 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:
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Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı. BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies, Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini aktarıyor.

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Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu. Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını, en çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına talep olduğunu belirtti.

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Thomas Cook yöneticisi Alan French "Hükümetin bugünkü açıklaması tatile gitmek için can atan bizler için güzel bir haberdi" dedi ve ekledi: "Detayları öğrenmeyi bekliyoruz fakat hükümetin önümüzdeki aylarda uluslararası seyahatlere izin verme isteği aşikar."

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İngiltere'nin uluslararası seyahatlere ne zaman izin vereceği henüz belli değil. Hükümetin buna dair detayları 12 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

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BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon, uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu aktarıyor. Boris Johnson'ın 22 Şubat'ta açıkladığı plan, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 8 Mart'tan 21 Haziran'a kadar uzanan bir yol haritası çerçevesinde hayatın adım adım normale dönmesini içeriyor.

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Türkiye İngiliz turistler için popüler tatil noktaları arasında yer alıyor. Pandemiden önceki son yıl olan 2019'da İngiltere'den Türkiye'ye giden turist sayısı yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin olmuştu. İngiltere bu alanda Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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Öte yandan 2020 yılının yaz ayından Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz turistler, pandemi döneminde Türkiye'nin aldığı önlemler nedeniyle kendilerini huzurlu ve güvenli hissettiklerini söylemişti. Plajları, restoran ve kafeteryaları dolduran İngilizler, ülkelerine dönmek istemediğini belirtmişti. 

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Bir kamu kuruluşundan emekli İngiliz Gloria Estefan Petterson (59), "18 yıldır Türkiye'ye tatile geliyorum. Bu pandemi döneminde kendimi çok korunaklı hissediyorum. Marmaris'te virüs salgını ile ilgili bilinçli insan çok fazla. Maskemi takıyorum ve huzurlu, güvenli tatil yapıyorum. Ülkeme dönenler için 14 gün karantina süresi alındı.

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Ama, çalışanlar için bu çok kötü bir durum. Bazı İngilizler iş kaybına uğrayabilir. Devlet tarafından desteklenmeyen orada bir toplum var. Emekliyim, benim için sorun olmaz. Beni kimse durduramaz, her zaman Türkiye ve Marmaris'e gelirim" ifadelerini kullanmıştı.

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Hemşire ve polis emeklisi Linda ve Peter Afterloon, "7 yıldır Türkiye ve Marmaris'e geliyoruz. Türkler çok sıcakkanlı ve yardımsever. Marmaris'te tatilde olmaktan mutluyuz. Burada her şey güvenli ve huzurlu. Güzel dostluklar kazandık" diye konuşmuştu.

11HUZURSUZ VE MUTSUZ OLAN TURİST GÖRMEDİM

HUZURSUZ VE MUTSUZ OLAN TURİST GÖRMEDİM

Siteler Mahallesi'nde 11 yıldır kafeterya ve plaj işletmeciliği yapan Kerim Mutlu (36), "İskoç, Türk ve Birleşik Krallık bayrağı plajımızın girişinde asılıdır. Bu plajımıza ve mekânımıza İngilizlere geliyor. İngilizler, Marmaris'in huzurlu ve sağlıklı olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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Uzunyalı bölgesinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Eray Kul (28) da "Bizim mekanlarımız İngiliz ve İskoç turist ağırlıklıdır. Bizler çok yardımcı olduğumuz ve misafirperverliği gösterdiğimiz için İngilizler o kadar huzurlular ki ülkelerine dönmek istemediklerini her defasında dile getiriyorlar. Virüs salgını ile ilgili ciddi tedbirlerimizi almıştık bundan da çok mutlular.10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu pandemi döneminde huzursuz ve mutsuz olan İngiliz ve İskoç turist görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

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