milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
Son dakika: Zirveden en dibe! Borç içinde ve boşanmanın eşiğinde...
En yakınındakiler onu bir bir terk ediyor. Artık tüm ilginin odak noktasında değil, dünyanın en çok konuşulan adamı olmaktan hızla uzaklaşıyor. Karısı ve müttefikleri ona sırtını döndü ve onu desteklemeye devam eden birçok kişi onun artık tamamen "zehirli" biri olduğuna inandı. Son dakika haberine göre 1 milyar dolarlık borcu, kendisini bekleyen Senato'daki yargılanma süreci ve cezai suçlamalarla Trump, bankalar, dostlar ve hatta Mar A Lago komşuları tarafından bir bir terk ediliyor.
milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Donald Trump’ın ABD başkanlığındaki sorunlu görev süresine hâlâ birkaç dakika kalmıştı, ancak First Lady için bu tecrübe yetti ve arttı bile.
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