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    • 10 Şubat 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:

    Tangram nedir, nasıl yapılır? Tangramın faydaları nelerdir?

    Daha önce hiç tangram yaptın mı? Peki tangramın ne olduğunu ve faydalarını biliyor musun? Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Genco Büyükburç senin için tangram yapımını ve bilmen gerekenleri anlattı.

    • 10 Şubat 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
    1TANGRAM NEDİR
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    TANGRAM NEDİR?

    Tangram, taş, kemik, plastik karton veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur.

    2TANGRAMIN FAYDALARI NELERDİR

    TANGRAMIN FAYDALARI NELERDİR?

    -Analitik düşünme & Akıl yürütme
    -Soyut düşünme
    -Problem çözme
    -Sınıflama & Sıralama
    -Tüme varım & Tümden gelim
    -Benzerlikleri görme & Farklılıkları ayırma
    -Parça bütün ilişkilerini kurma
    -Görsel uzaysal zeka gelişimi
    -Dikkat eksikliği eğitimi için eğlenceli beyin egzersizleri içerir. Azim ve sabır gibi değerlerin kazanılmasında etkindir.

    3TANGRAM OYNAMA YAŞI KAÇTIR

    TANGRAM OYNAMA YAŞI KAÇTIR?

    5 yaş ve üstü için uygundur. Her yaşı zorlayacak şekiller vardır. Piyasa başka formlarda 2-4 yaş içinde basit düzeyde benzetilmiş hali vardır. Hadi şimdi hep birlikte tangram yapalım ne dersiniz!

    4TANGRAM YAPIMI

    TANGRAM YAPIMI

    Malzemeler
    -Karton
    -Cetvel
    -Makas ya da maket bıçağı
    -Kalem
    -Boya kalemleri

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    İlk olarak kartondan 20x20cm bir kare ölçüyor ve çiziyoruz. Sonra 5x5 cm 16 tane küçük kareye bölüyoruz.

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    Cetvel yardımı ile sıralamasını aşağıda ekleyeceğim görselleri takip ederek çizimler yapıp 7 tane geometrik şekli oluşturmaya çalışacağız.

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    İşte böyle!

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    Geometrik şekillerimiz hazır!

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    7 tane geometrik şekli elde ettikten sonra şimdi sıra bu şekilleri istediğimiz boya türü ile dilediğimiz renklere boyamak. (parmak boyası pastel kuru boya vs tercih sizin hatta renkli elişi kağıtlarını uygun şekilde kesip şekilleri kaplayabilirsiniz)

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    Şimdi ise bu şekilleri kesiyoruz.

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    Artık tangram şekillerimiz hazır bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış bir çok form oluşturabilirsiniz. Ben fikir olması adına birkaç örnek size göstermek istiyorum.

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    Hadi bakalım evde kaldığımız bu süreçte evi dışarıdan daha eğlenceli hale getirip hep birlikte tangram oynayalım ne dersiniz?

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