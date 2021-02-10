• 10 Şubat 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
Tangram nedir, nasıl yapılır? Tangramın faydaları nelerdir?
Daha önce hiç tangram yaptın mı? Peki tangramın ne olduğunu ve faydalarını biliyor musun? Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Genco Büyükburç senin için tangram yapımını ve bilmen gerekenleri anlattı.
• 10 Şubat 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
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TANGRAM NEDİR?
Tangram, taş, kemik, plastik karton veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur.
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TANGRAMIN FAYDALARI NELERDİR?
-Analitik düşünme & Akıl yürütme
-Soyut düşünme
-Problem çözme
-Sınıflama & Sıralama
-Tüme varım & Tümden gelim
-Benzerlikleri görme & Farklılıkları ayırma
-Parça bütün ilişkilerini kurma
-Görsel uzaysal zeka gelişimi
-Dikkat eksikliği eğitimi için eğlenceli beyin egzersizleri içerir. Azim ve sabır gibi değerlerin kazanılmasında etkindir.
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