Türkiye'nin en soğuk noktası: Eksi 39,2

"Eksi 40 eksi 35 derecelere varan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum, Kars ve Ardahan olarak biliniyor ama bu görüntü de belli ediyor ki en soğuk yer Çaldıran'dır. Çaldıran her zaman birinci olmuştur. Bu da onun kanıtıdır. Hayvanlar bile soğuktan donmuş durumda" dedi.