DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
Türkiye'nin en soğuk noktası: Eksi 39,2
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Kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları buz tuttu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
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SOĞUKTAN TİLKİ DONMUŞTU
Geçtiğimiz yıllarda ilçe merkezinin 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'ndan gelen lav kalıntıları arasında bulunan ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyurmaya çalışan tilki donarak telef olmuştu. Çöp dökmeye giden Çaldıran Belediye çalışanlarınca fark edilen donmuş tilki, üzüntüye neden olmuştu.
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Çaldıran'ın Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olduğunu söyleyen Kerem Çınarcı, "bu soğuk havaya kimselere kaptırmayız. Bunun da göstergesi soğukta donarak telef olan yaban tilkisi. Çaldıran'da bu sene hava şartları hayatı çok olumsuz etkiliyor. Çaldıran'dan 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp alanına yiyecek aramaya gelen bu tilki donmuş durumda."
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