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DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:

Türkiye'nin en soğuk noktası: Eksi 39,2

Geçtiğimiz yıllarda etkili olan 'Sibirya Soğukları'nda bir tilkinin ayakta donduğu görüntülerin kaydedildiği Van'ın Çaldıran ilçesinde bu yıl da kış zorlu geçiyor. İlçede 'soğuk rekoru' kırıldı, en düşük sıcaklık, sıfırın altında 39,2 dereceyle ölçüldü.

DHA
• 23 Ocak 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları buz tuttu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

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Türkiye'de bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede yaşam, durma noktasına geldi.

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Çaldıran'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları buz tuttu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

4SOĞUKTAN TİLKİ DONMUŞTU

SOĞUKTAN TİLKİ DONMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda ilçe merkezinin 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'ndan gelen lav kalıntıları arasında bulunan ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyurmaya çalışan tilki donarak telef olmuştu. Çöp dökmeye giden Çaldıran Belediye çalışanlarınca fark edilen donmuş tilki, üzüntüye neden olmuştu.

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Çaldıran'ın Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olduğunu söyleyen Kerem Çınarcı, "bu soğuk havaya kimselere kaptırmayız. Bunun da göstergesi soğukta donarak telef olan yaban tilkisi. Çaldıran'da bu sene hava şartları hayatı çok olumsuz etkiliyor. Çaldıran'dan 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp alanına yiyecek aramaya gelen bu tilki donmuş durumda."

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"Eksi 40 eksi 35 derecelere varan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum, Kars ve Ardahan olarak biliniyor ama bu görüntü de belli ediyor ki en soğuk yer Çaldıran'dır. Çaldıran her zaman birinci olmuştur. Bu da onun kanıtıdır. Hayvanlar bile soğuktan donmuş durumda" dedi.

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