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• 29 Ocak 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:

Türkiye'ye 2020 yılında yaklaşık 16 milyon turist geldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Aynı yıl turist başına düşen ortalama harcama ise 762 dolar oldu.

• 29 Ocak 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı yaşanan pandemi ve tüm dünyada uygulanan karantina nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.

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Yaşanan bu olumsuzluk turizm gelirlerine de yansıdı. Türkiye’nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de yine bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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2020'de yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayan Türkiye'ye gelen ziyaretçiler, başı ortalama harcaması yine bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 762 dolar oldu.

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Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise; 2020 yılında 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci sırada yer aldı.

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Listenin devamında ise 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

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Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer aldı.

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Antalya’nın ikinci olduğu sıralamada, Edirne üçüncü, Muğla dördüncü ve Artvin beşinci sırada yer aldı.

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Bu dönemde Ege ve Akdeniz sahilleri yabancı ziyaretçilerin tatillerini geçirmek için en çok tercih ettikleri yerlerin başında geldi.

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İstanbul'un dışında Antalya ve Muğla yaz tatili amacıyla Türkiye'yi tercih eden yabancıların en çok ziyaret ettikleri iki rota olurken Edirne ve Artvin komşu ülkelerden gelen turistleri ağırladı.

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Türkiye, 2019 yılında 51.747.199 turisti ağırlarken aynı yıl turizmden de 34 milyar 520 milyon dolar gelir elde etmişti.

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