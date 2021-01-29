• 29 Ocak 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
Türkiye'ye 2020 yılında yaklaşık 16 milyon turist geldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Aynı yıl turist başına düşen ortalama harcama ise 762 dolar oldu.
• 29 Ocak 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı yaşanan pandemi ve tüm dünyada uygulanan karantina nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.
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