milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:
Utanç verici! Firmadan yaşananlar için jet hızında özür geldi...
Avustralya'nın Altın Sahili'nden Melbourne'e uçan model Isabelle'in seyahat sırasında başına gelmeyen kalmadı. Uçuş boyunca aşağılandığını ve küçük düşürüldüğünü söyleyen model, başına ne geldiyse büyük göğüsleri yüzünden geldiğini söyledi. Yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia eden firma ise hemen özür diledi ancak Isabelle'in Instagram'a yazdığı öfkeli mesajların önüne geçemedi.
milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:
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Instagram modelinin uçuş sırasında başına gelenler, sadece hayranlarını değil olayı duyan herkesi hayrete düşürdü.
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