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milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:

Utanç verici! Firmadan yaşananlar için jet hızında özür geldi...

Avustralya'nın Altın Sahili'nden Melbourne'e uçan model Isabelle'in seyahat sırasında başına gelmeyen kalmadı. Uçuş boyunca aşağılandığını ve küçük düşürüldüğünü söyleyen model, başına ne geldiyse büyük göğüsleri yüzünden geldiğini söyledi. Yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia eden firma ise hemen özür diledi ancak Isabelle'in Instagram'a yazdığı öfkeli mesajların önüne geçemedi.

milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:
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Instagram modelinin uçuş sırasında başına gelenler, sadece hayranlarını değil olayı duyan herkesi hayrete düşürdü.

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Avustralya'nın Altın Sahili'nden Melbourne'e seyahat eden OnlyFans modeli Isabelle Eleanore, uçağa binmeden önce havayolu şirketinden sekiz kişiyle konuştuğunu ve sonrasında bir kabin ekibi üyesi tarafından durdurulduğunu anlattı.

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JetStar ile uçan Isabelle şunları söyledi: "Uçakta yürüyorum, biletimi gösteriyorum ve kadın 'Ah, kazağınız var mı?' diyor.

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"Ben 'hayır bir süveterim yok' diyorum, onun da 'böyle üşüyeceksiniz ama' gibi bir şey demesini bekliyorum."

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Ancak kabin memuru kendisine "Bikiniyle uçağa binemezsiniz" diyor. İsabelle ise bunun bikini değil, üst olduğunda ısrarcı.

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"Bu yüzden 'çantanızda kıyafet yok demek, başka kimseyle seyahat etmiyorsunuz' diyerek bizi kenara çekti."

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Mavi kot pantolon ve siyah bir üst giyen Isabelle, büyük göğüslerinin mürettebat üyesi için bir sorun olduğunu iddia etti.

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"Göğüslerim küçük olsaydı bir şey söylemezlerdi."

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Birkaç arama yaptıktan sonra Isabelle, uçuş görevlisinin göğsünü işaret ederek onları 'daha uygun' hale getirmek için bir yelekle geri geldiğini söyledi.

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Isabelle şöyle devam etti: "Kabin üyesi 'terminalde kimsenin bunu size söylememesine gerçekten şaşırdım' gibi bir şeyler söyledi. Bana gerçekten benden tiksinmiş gibi baktı."

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Durumdan utanan Isabelle, tüm yolcuların önünde verilen yelekle yürümek zorunda kaldığını "ayrımcılığa uğramış ve aşağılanmış" hissettiğini ve "herkesin" ona baktığını ekledi.

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Isabelle, "Bir kıyafet yüzünden alenen utandırılmak ve aşağılanmak ayrımcı bir davranıştır" dedi.

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Salgın sırasında başkasının "kirli üniformasını" giymeye zorlandığı için havayolu şirketini eleştiri yağmuruna tuttu.

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Instagram'a öfkeyle şunları yazdı: "Bu ayrımcı ve aşağılayıcı bir tavır. Beni bir yelek giymeye zorladılar. Ben mi kayboldum, 1921 yılında mıyız yoksa 2021 yılında mı? "

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JetStar web sitesinde, yolculardan 'makul olarak rahatsız edici kabul edilebilecek kelimeler, resimler, semboller veya sloganlar içeren herhangi bir giysi veya kişisel eşya taşımaktan kaçınmalarını istediği yazıyor.

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"Böyle bir durumda, mürettebatımız sizden ilgili malzemeyi kapatmanızı ister"

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Havayolunun bir sözcüsü şunları söyledi: "Isabelle ile bu yaşananlar hakkında temasa geçtik ve durumun ele alınış şekli için özür diledik.

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"Politikamızın ne olduğu konusunda bir yanlış anlaşılma olmuş, mürettebatımıza kıyafet gerekliliklerimizi hatırlattık."

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