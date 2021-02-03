GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 03 Şubat 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
Yeni evleri artık bu efsane otobüs
İdil ve Burak çifti, satın aldıkları otobüsü karavana dönüştürmek için şimdilerde harıl harıl çalışıyor. Otobüs karavana dönüştüğü zaman yeni evleri artık bu otobüs olacak ve onunla hem Türkiye hem de dünya turu yapmayı planlıyorlar. Çift, otobüslerinin karavana dönüşme adımlarını @oralarnereler isimli YouTube ve Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşıyorlar.
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 03 Şubat 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
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Son zamanlarda sizi satın aldığınız araç ile tanıyoruz. Fakat Türkiye ve yurtdışında yaptığınız seyahatleriniz de mevcut. Hatta bunları hem Instagram hem de YouTube hesabınızdan takipçilerinizle paylaşıyorsunuz. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Oralarnereler kimdir?
Herkese merhaba. Oralarnereler İdil ve Burak’ın yaşam şeklidir. Gezgin iki aşık olarak gezin gezin dönün mottosuyla sizin de dediğiniz gibi hem Türkiye’yi hem de dünyayı gezmeye çalışıyoruz.
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Pandemi öncesinde karavan hayali olan insanlar vardı ama artık artış çok daha fazla. Herkes izole yaşamak, doğada olmak istiyor. Sizin karavan tutkunuz nasıl başladı?
Biz pandemiden önce de hemen hemen ona uygun yaşıyorduk. Türkiye’deki uzun yürüyüş rotalarını (Likya yolu, Kaçkar yolu, Troya yolu) yürüyorduk. Likya yolunun 310 km sini bitirdik.
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Troya yolunun en başında ise Troya adını verdiğimiz köpeğimiz ile karşılaştık. Bizi 60 km takip etti 5 gece çadır kurduk, 2 gece otelde kaldık. Bizi sahiplendiğini anladık ve İstanbul’a bizimle geldi kedimize arkadaş olarak. Karavan havalimiz de böylece erkene çekilmiş oldu. Troya ve kedimiz Pars bu şekilde daha özgür olacaklardı.
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Mercedes 302 ile bir nesil unutulmaz anılar yaşamış. Kimi babasından kimi dedesinden 302 tutkunu pek çok insanla da karşılaştınız, fikir alışverişinde bulundunuz. İnsanların 302 anıları ve hayranlığı size nasıl etkiledi?
Alışkanlıklar ve tutku insanı anlatan önemli noktalardır. Biz 302 yani Göçebe ismini verdiğimiz otobüsümüzden sonra insanların anılarına ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gördük.
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Bir dönemin efsanesi kabul edilen bu otobüs bir çok hikayeyi içinde barındırıyor. Yeri gelmiş tabut taşımız yeri gelmiş gelinlik. İnsanları kavuşturmuş. Siz de onları dinleyince kendinizi o otobüsün bir koltuğuna koyuyorsunuz. Anılarınıza bir çerçeve oluyor. Hele ki ruhu olan bir aracın bizim ilk yuvamız olacak olması bizi daha da heyecanlandırıyor. İnsanlar da bunu duyunca kendilerini bizim hayalimizin içine koyuyor ve bu da mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını gösteriyor.
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Karavan tamamlandıktan sonra onunla ilgili planlarınız neler? Sabit bir yerde uzun süre konaklama mı yapacaksınız yoksa her yeri onunla beraber mi gezeceksiniz?
Planımız ilk önce ülkemizi şehir şehir hatta ilçe ilçe gezip sonra da dünya turuna çıkmak. Çok sevdiğimiz yerlerde 10 gün bile kalabiliriz. Spontan yaşayıp göreceğiz.
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Maliyet ve bütçenizi nasıl ayarlıyorsunuz? Her şey tahmin ettiğiniz gibi mi gidiyor?
Şu anda daha 40 gün oldu. Tahmin ettiğimizden de güzel ilerliyor. Karşılaştığımız ustalar, sponsorluklarla bütçemizin de altında işler başarabileceğimizi gördük. Bütçemiz, var olan iki kişilik aracımızı satıp bu otobüs evimizi yapmaktı. Ama bunu da tahmin ettiğimizden daha kolay hallediyoruz şu anda.
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Karavan bakıldığında boyut olarak bize büyük görünüyor. Sizin gibi bu tarz büyük bir aracı karavan yapanlardan aldığınız fikirler var mı? Kolaylık ve zorlukları neler?
Evet, biraz büyük görünüyor. Bizim için bu pek bir sorun değil. Yaşam tarzımızı ona göre değiştireceğiz. Başkalarından tabi ki bilgi ediniyoruz. Ancak karavan kişiye özel olduğundan, herkesin kendi deneyimine göre değişkenlik gösterebilir. Park sorununu merak edenler oldukça fazla. Elektrikli motor ve bisiklet ile ulaşımı kolaylaştırmayı düşünüyoruz.
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Türkiye’de karavan sektörü son yıllarda çok güzel gelişmeler yaşadı. Fakat kamp alanlarında hala eksiklikler mevcut. Siz konaklamanızı nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Kamp alanlarında mı yoksa doğal ortamda mı yapmayı tercih edeceksiniz?
Karavan kamp alanları için Türkiye’de kısıtlı yer ve olanak var maalesef. Bunu geliştirmek ve çok iyi yerlere getirmek tüm karavancıların elinde.
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Tam zamanlı karavanda yaşama fikri çok heyecan verici. Her sabah farklı bir manzara ve farklı bir macera aynı zamanda. Alışılmış konfor alanından çıkıp, bambaşka bir yaşam şekli. Bir bakıma da terapi. Bu hayatın sizi zorlayabileceğini düşündüğünüz yönleri var mı?
Biz zaten ayın 15-20 günü evimizde değiliz. Yollarda, dağlardayız. Kamp yapıyoruz ya da keşifteyiz. Çok farklı bir yaşama geçmeyeceğimizden sadece kıyafet dolabımız biraz daha küçülecek. O konuda da sıkıntı yok çünkü fark ettik ki son yıllarda aynı kıyafetleri giyiyoruz.
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Tahmini olarak sizi ne zaman yollarda görebiliriz? İlk rotanızla ilgili planlarınız var mı?
Kısmetse nisan mayıs ayı gibi her şey bitmiş olacak. Gelinlik ve damatlığımızı giyerek bir dağın başında sevdiklerimiz de yanımıza gelirse yeniden evleneceğiz. Daha önce metro ile gittiğimiz nikahımıza, bu sefer Göçebe ile gideceğiz.
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