Yeni evleri artık bu efsane otobüs

Bir dönemin efsanesi kabul edilen bu otobüs bir çok hikayeyi içinde barındırıyor. Yeri gelmiş tabut taşımız yeri gelmiş gelinlik. İnsanları kavuşturmuş. Siz de onları dinleyince kendinizi o otobüsün bir koltuğuna koyuyorsunuz. Anılarınıza bir çerçeve oluyor. Hele ki ruhu olan bir aracın bizim ilk yuvamız olacak olması bizi daha da heyecanlandırıyor. İnsanlar da bunu duyunca kendilerini bizim hayalimizin içine koyuyor ve bu da mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını gösteriyor.