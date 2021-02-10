YÖK anket yapma ekranı TIKLA 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖK ANKETİ NE ZAMAN KADAR DEVAM EDECEK, SONUÇLAR NE OLACAK? YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.